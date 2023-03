Certificaciones ayudarán a mantener y abrir mercados

“Las exigencias internacionales y también nacionales han crecido en los últimos años, y siguen en aumento. Si hacemos un poco de historia, hace 20 o 30 años se hacía venta de carne al exterior, y con que sea proteína animal ya era suficiente, después ya se fueron agregando otras exigencias como la calidad higiénica, sanitaria, y hoy ya estamos hablando incluso de lo que es calidad de sostenibilidad, y creemos que es positivo, y en Paraguay lo estamos haciendo bien, estando incluso cerca de ingresar a EE.UU. con nuestra carne, pero igual hay que seguir mejorando”, empezó explicando el ingeniero Medina.

Inversión en tecnología, para un posterior retorno

Sobre las inversiones que realiza el productor ganadero en tecnologías como inseminación artificial, andrología, manejo, instalaciones, se ven reflejadas a la hora de comercializar sus productos. El profesional dijo: “La verdad que sobre el tema precio siempre hay una discusión, pero el precio lo fija el mercado, lo cual es una realidad, creo que a partir de que uno va mejorando su sistema de producción es que va a ir logrando mejores precios; si mejoramos genéticamente eso se va a traducir en el campo, en la industria y en la góndola (solo por dar un ejemplo), y los números productivos van a mejorar”.

Mejorar tasa de destete

“Actualmente Paraguay tiene una tasa de destete de terneros por debajo del 50 por ciento, o sea, de cada 100 vacas solo 50 destetan un ternero, y eso es bajo y debemos mejorar. Lo ideal es llegar por lo menos a un 80 por ciento para que esto signifique un aumento de mejora productiva, por tanto una IATF (inseminación artificial a tiempo fijo) es necesaria, mejorar la nutrición de la recría también, entre otras cosas. En el caso de una vaquilla que debe llegar a 350 kilos para su primer servicio (monta), pero se está haciendo con 300 kilos, y ahí ya es un problema porque no tiene el peso ideal para desarrollar un protocolo reproductivo”, ejemplificó el directivo de Cupy.

Certificaciones y mediciones

El ingeniero Víctor Medina destacó que las certificaciones son la garantía que los productores deben tener para demostrar que están trabajando bien.

“En Control Unión nosotros venimos haciendo las mediciones de huella de carbono y huella de agua en Paraguay, exigencias que están poniendo en varios países para poder enviar nuestros productos. Hasta hoy no hay un pago diferenciado por cumplir con estas reglas, pero sí debemos reconocer que asegurás tu mercado si cumplís con estas reglas”.

Mantener mercados y abrir nuevos

“El productor paraguayo, en el caso del ganadero, está trabajando cada vez mejor; yo creo que lo que va a ocurrir es que si hacemos bien los deberes, los mercados a los que estamos llegando se van a mantener abiertos, y a la vez se van a abrir más mercados, pero si no nos adaptamos a esto, vamos a seguir vendiendo a mercados que pagan menos, que pagan por proteína industrial y que al final no le ayudará al productor a cerrar sus números. Hay multinacionales de alimentos que ya están avisando que para el 2030, no van a comprar más carne de sistemas productivos que hayan dañado el ambiente, o que provengan de un lugar donde se deforestó, o donde no hay un buen trato animal, por tanto esto nos obliga a ser eficientes en todo sentido”.