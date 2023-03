Humareda cubre Ayolas y genera malestar en la ciudadanía

Desde las primeras horas de la mañana de este jueves, una gran parte de la ciudad de Ayolas, amaneció cubierta de una cerrada humareda. Esta situación generó quejas en la población.

Mariza Acosta, pobladora ayolense, señaló que la actitud irresponsable de ganaderos de la zona que queman los pastizales afecta la salud de muchas personas alérgicas, quienes tienen que consumir constantemente medicamentos para tratar de aliviar los síntomas.

“Fue casi imposible respirar. El humo no solo se siente en la calle, también se hace sentir dentro de las viviendas. No todos tenemos la suerte de contar con aire acondicionado y con el calor que hace no se puede estar con las puertas y ventanas cerradas”, agregó.

Por su parte, Estela Riveros, pobladora de la zona de Corateí, indicó que por culpa de la humareda hace poco se produjo un accidente de tránsito múltiple donde una persona perdió la vida.

El capitán José Mutti, responsable del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ayolas (CBVA), señaló que hay quema de pastizales en la zona del asentamiento de Misiones Poty, también camino al distrito de Santiago, Misiones, y por si fuera poco, dentro de la comunidad ayolense existen personas que siguen quemando basuras.

