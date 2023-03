Pobladores de Caacupé denuncian falta de limpieza y exigen intervención de las autoridades

Los casos de dengue y chikunguña siguen en auge, especialmente en la ciudad de Caacupé, que es una de las más afectadas. Es por esa razón que los pobladores del barrio Buena Vista expresan su descontento por la falta de cuidado ambiental. Pese los reiterados pedidos de ayuda para limpiar los patios baldíos, las autoridades municipales hacen caso omiso a la ciudadanía.

Los pobladores de la zona manifestaron que el barrio afectado se encuentra ubicado a solo 300 metros de la ruta que dirige hacia el centro de Caacupé. Señalan que desde la entrada ya se puede observar como resalta el crecimiento de las malezas que están expuestas en plena calle.

La falta de interés de las autoridades locales en mantener el cuidado ambiental es notable, pues la municipalidad local se pasa realizando las limpiezas solo en los lugares más visibles, sin embargo, en esta zona no llegan, según los denunciantes.

Wilma Ferreira, una de las vecinas, explicó que desde hace tiempo llevan arrastrando este inconveniente y, aparte de tener el barrio sucio, también continúan con el problema de los caños rotos, que pierden agua y eso causa que los caminos del lugar se vuelvan intransitables.

Como se puede ver en las fotografías, la suciedad y la acumulación del agua llaman la atención en el lugar convirtiéndose en un potencial criadero de mosquitos. “Nosotros tratamos de limpiar, tratamos de cuidarnos como podemos, pero no es suficiente”, indicó.

La pobladora recalcó que estamos en una época de salud sensible, en la que las autoridades locales también deberían apoyar para que al menos podamos minimizar la cantidad de casos de chikunguña, porque con la falta de limpieza, lo único que se logra es que esta enfermedad se extienda, expresó.

Ante esta situación, llamamos al Jefe de la Essap, Lic. Richar Guillén, para consultarle porqué no arreglan las cañerías de la zona. Pero no atendió a nuestras llamadas. Estamos abiertos si desea referirse al caso.

Patios baldíos abandonados

Los habitantes del barrio Buena Vista también reclaman que hay varios patios baldíos sucios que están abandonados. Se sabe que esos espacios tienen sus propietarios, pero no de quienes son, porque nunca se hacen presentes.

El sitio está cerca de una zona muy habitada que es utilizada por todos para salir a la ruta y, por más que los vecinos mantengan sus hogares limpios, en ese lugar se acumulan malezas que podrían causar la proliferación del dengue y chikunguña.

“Si los baldíos los van a tener en esas condiciones, porque no le dan a los sin techos, ellos los cuidarían mejor”, expresó uno de los denunciantes, que prefirió mantener su nombre en anonimato.

Al respecto nos comunicamos con el intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA), quien manifestó que están trabajando de forma continua recepcionando las quejas. Explicó que cuando reciben denuncias, primeramente lo envían a la Secretaria del medio ambiente, ellos verifican, si corresponde se envía al Juzgado de falta, quienes luego ordenan la limpieza del terreno.

El jefe comunal reconoció que es cierto que hay varios baldíos que tienen sus propietarios y no se hacen cargo de la limpieza. “La dificultad que estamos teniendo ahora es que no damos abasto, por la gran cantidad de denuncias y terrenos baldíos que están con malezas. La ciudadanía en si no está ayudando en este proceso que necesitamos que todos colaboren con la limpieza de los patios”, agregó.

Con respecto a las denuncias de la gente, refirió que si es que no se los atiende enseguida, es solo porque hay mucho trabajo. Las atenciones en la Municipalidad, son de lunes a viernes de, 8:00 a 14:00.

“La ciudad de Caacupé es grande, estamos tratando de acudir a todos los barrios y comunidades que nos llamen”, puntualizó.