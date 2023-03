Consumo de carne: campaña de ONG perjudica al Paraguay, señala UGP

La Unión de Gremios de la Producción (UGP) rechaza la propuesta de la ONG ambientalista WWF, que propone a los mercados compradores comer menos carne para enfrentar el cambio climático, porque injustamente podría afectar en forma colateral sobre nuestras exportaciones de la proteína roja, porque somos un país que contribuye muy poco con los gases con efecto invernadero, dijo el titular de la UGP, ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo.

Sobre la declaración de una de las referentes de WWF en Paraguay, la ingeniera Cristina Morales, quien dijo que la propuesta no es para el Paraguay, contrapuso que al ser un país que exporta la mayor parte de la carne que produce y por eso la campaña sí va contra el Paraguay.

“Supuestamente la campaña de WWF no va incidir en Paraguay, pero nuestro país exporta el 70% de su producción, por eso es perverso decir que aquí se puede producir y comer carne, pero al que compra le dicen ‘comprá menos y comé menos’ carne, incluso solo cada 15 días”, manifestó el presidente de la UGP.

Destacó que Paraguay es un país exportador de productos eminentemente agropecuarios; nuestros envíos son principalmente soja, maíz y trigo, carne bovina y energía limpia y renovable”, indicó.

“Paraguay contribuye solo con el 0,09% de las emisiones globales de los gases con efecto invernadero y es por esto que nuestra prioridad es la adaptación, antes que la mitigación. No tenemos por qué frenar nuestro desarrollo por un problema del que no somos causa sino afectados”, aseveró.

Enfatizó que la sostenibilidad de una actividad productiva, para ser viable debe ser rentable económica, ambiental y socialmente, porque si no es rentable, no es sostenible en ningún sentido y no podrá dar trabajo y alimento a la población.

Explicó que nuestra producción agropecuaria es en general amigable con el ambiente y con el bienestar animal, con nutrición a pasto, combinación con sistemas silvopastoriles, implementación de paisajes multifuncionales conformados por pasturas, palmares, humedales, áreas de conservación de bosque, con énfasis en la eficiencia productiva, etc.