Damnificados vuelven a denunciar preferencias al distribuir materiales y municipalidad pide paciencia

Raúl Gómez, director de Riesgos de la Municipalidad de Asunción, informó que esta mañana trabajaron para el traslado de familias afectadas por la crecida del río Paraguay en el Bañado Sur. Aseguró que están dando prioridad a los adultos mayores y familias con bebés más pequeños.

Relató que ya trasladaron a 1.800 familias de diversos puntos, la mayoría del Bañado Norte, que es el más afectado por la crecida del río. Aseguró que van a los albergues habilitados, donde se aseguran de que cuenten con baños, energía eléctrica y agua.

“Muchas familias no quieren salir, pero están acostumbrados a este tipo de eventos, llevan todo lo que tienen, algunos hasta desarman sus casitas para llevar porque o sino se les roba todo”, relató para ABC TV.

Indicó que las casas de “material” son las que más se ven afectadas por el avance del agua, puesto que la infraestructura sufre serios daños. “Pedimos a las familias que no se preocupen, estamos haciendo las verificaciones correspondientes. Van a ser asistidas, no se desesperen”, pidió a los damnificados.

Reclaman favoritismo

Por otra parte, algunas de las familias afectadas reclamaron que no están siendo asistidas correctamente y la comuna no reparte los insumos de manera equitativa. “Lo único que solicitamos a la municipalidad es que nos den materiales como corresponda, no que solo unos reciban beneficios”, pidió Walter Fretes.

El joven relató que el agua ingresó a su patio esta semana y aguantarán todo lo que puedan sin mudarse, hasta que el agua les obligue a ir a un albergue. “Pedimos a Dios que el agua no suba más, que no llueva”, expresó.

La ciudadana Vicenta Rolón también reclamó que no son todos beneficiados por la Municipalidad de Asunción. Dijo que ella ya tiene un espacio pero no así los insumos para edificar su hogar temporal.

Contó que la comuna dice que primero el agua debe ingresar a sus habitaciones para poder asistirlos, pero paralelamente otros vecinos que están igual que ella sí reciben la ayuda.