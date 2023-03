Padres cierran escuela de San Antonio para denunciar falencias

Un grupo de padres de la escuela Isaac Cabrera de la ciudad de San Antonio no permitió el ingreso de los alumnos y profesores a la institución. Exige el nombramiento del profesor Nelson Caballero como encargado de despacho y denunció varias falencias que impiden el normal desarrollo de clases.

Los padres pidieron además la renuncia de la directora, Mabel Cañete de Domínguez, quien ya fue trasladada a la Supervisión de Ñemby, sin que rinda cuentas a la comunidad educativa del dinero que se recibió en concepto de gratuidad escolar durante casi diez años.

“Decidimos cerrar el portón y no permitir el ingreso de los alumnos y profesores a la escuela porque la institución está a la deriva. La directora Mabel Cañete fue trasladada a la supervisión de Ñemby, pero exigimos que rinda cuentas de todo el dinero que recibió en concepto de gratuidad, porque acá estamos de mal en peor”, expresó Limpia Cabrera.

Dijo que tras el traslado de la directora, el profesor Nelson Caballero, fue designado como encargado de despacho. Sin embargo, no cuenta con resolución del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por lo que no puede realizar ningún trámite y mucho menos recibir aportes por gratuidad, mientras en la escuela se carece de todo.

Lea más: Separan a directora de una escuela de San Antonio, y los padres exigen rendición por gratuidad

La directora dirigió la escuela por casi 10 años y, según la denuncia del grupo de padres, nunca rindió cuentas del dinero correspondiente a la gratuidad. Cada año recibió casi G. 8 millones y se espera que la docente explique a qué destinó el dinero.

La Asociación Cooperadora Escolar (ACES) denunció que la directora presentó una factura al MEC por más de G. 3 millones por la compra de materiales y pago por mano de obra de albañilería, pero que nada se hizo en la institución.

En este punto la docente reconoció que presentó la factura sin que se compre los materiales. Prometió que se compraría este año, pero fue trasladada y no se llegó a realizar nada en la escuela, afirmaron los padres.

Faltan desde tizas hasta kits escolares

Los padres indicaron que la casa de estudios carece de todo, desde tizas hasta tintas para las impresoras, que las sillas están en pésimo estado y no pueden reparar por falta de recursos. Muchas veces recurren a actividades o realizan colectas para recaudar fondos a finde paliar la situación.

Lea más: Padres de una escuela de San Antonio exigen rendición sobre gratuidad

“Es lamentable el estado de abandono en que se encuentra la institución. Tenemos problemas de provisión de agua y de electricidad, el piso está en mal estado al igual que las sillas y mesas. No podemos reparar nada porque el encargado de despacho no puede recibir aún los recursos de la gratuidad educativa. Exigimos al MEC mayor celeridad porque muchos veces no tenemos ni tizas, los niños no pueden estudiar en estas condiciones”, expresó Limpia Cabrera.

Más de 40 alumnos no recibieron aún el kit escolar y la mayoría de los padres es de escasos recursos económicos y no pueden comprar los materiales para sus hijos.

También denunciaron que algunos profesores del tercer ciclo llegan tarde y los niños pierden muchas horas cátedras. Exigen mayor responsabilidad y control a la supervisión de la zona.

MEC anuncia celeridad y sumario para la exdirectora

Ya en horas de la tarde llegaron a la institución responsables de la Dirección Departamental del MEC y de la supervisión local. Adelantaron que esta semana se define la encargatura de despacho y que elevarán las denuncias a la fiscalía de la cartera de Estado para que inicie una investigación.

“Vamos a pasar todas las denuncias al MEC para que se pueda colectar todos los elementos probatorios y que un juez inicie un sumario y aplique las sanciones que correspondan. Se solicitarán a la exdirectora todos los documentos del uso del dinero recibido en concepto de gratuidad educativa. En 60 días ya se podrá tener un dictamen”, expresó el asesor jurídico de la Dirección Departamental, Edgar López, quien llegó al colegio en compañía de técnicos y el supervisor de la zona, Blas Franco.

Adelantó además que solicitarán una auditoría de gestión de la exdirectora Mabel Cañete. Añadió que la docente debe de aclarar todas las denuncias en su contra.

El supervisor, Franco, comentó que el traslado de la exdirectora ya fue oficializada y que en los próximos días se regularizará la encargatura de despacho y posteriormente llamar a un concurso de méritos y aptitudes para la dirección.

“En estos días se define la encargatura de despacho y desde allí ya se podrá gerenciar la entrega de gratuidad y la habilitación del Registro Único del Estudiante (RUE). También ya solicité el llamado a concurso para la dirección de la escuela”, expresó Franco.

En cuanto a los kits escolares, indicaron que faltan en casi todas las instituciones de Central y que actualmente más de 1.000 niños no tienen aún sus útiles del MEC, pero que ya solicitaron la entrega.