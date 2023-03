Este será el itinerario de la marcha campesina del 30 de marzo

Este jueves 30 de marzo, la 29ª Marcha de la Federación Nacional Campesina congregará una vez más a labriegos, indígenas, organizaciones urbanas y otros sectores populares, que reclamarán sus reivindicaciones a las autoridades, precisamente un mes antes de las elecciones generales.

Teodolina Villalba, vocera de la organización, comentó que ya están puestos a punto todos los preparativos a nivel nacional para llegar a la capital a plantear sus necesidades.

La mujer detalló que, a las 09:00 del 30 de marzo, los campesinos llegarán en gran cantidad hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde dejarán en mesa de entrada un documento de posicionamiento político. En este piden que el 30 de abril, día de las elecciones, se garantice la voluntad popular.

Marcha campesina: defenderán voluntad popular

En el lugar, algunos representantes de los campesinos darán discursos y advertirán que la FNC será guardiana de la voluntad popular.

“Nosotros estamos con los candidatos del partido Paraguay Pyahurá y también con la Concertación, a quien acompañamos. No vamos a permitir que ocurran injusticias. La gente quiere cambio en nuestro país y que no se desvíen ni hagan trampas a la gente”, manifestó Villalba.

Desde la sede del TSJE, los manifestantes marcharán hasta el ex Seminario Metropolitano. En el lugar tomarán un descanso y realizarán una olla popular.

Lea más: Campesinos se preparan para tradicional marcha: exigirán tierras y cese de desalojos

Debate nacional en ex Seminario

A las 14:00, en este lugar se iniciará un debate nacional sobre planes de desarrollo que necesitan. “Gane quien gane en las elecciones, el campesinado necesita salidas”, expresó la representante de la FNC.

Desde allí, a las 17:00, se iniciará la gran marcha central hacia el microcentro de Asunción.

En este trayecto se sumarán asentamientos urbanos y otras organizaciones.

Este año, la manifestación se denomina: “Marcha campesina, indígena y popular”, debido a que los nativos también participarán. “Ellos también están afectados y cada vez más abandonados en nuestro país”, refirió.

Piden “tierra, trabajo y soberanía”

La consigna de este año para los campesinos es: “Tierra, trabajo y soberanía”. “Una vez más vamos a gritar juntos que necesitamos mejorar esta situación que viven los sectores populares. Necesitamos una salida”, expresó Villalba.

Los campesinos llegarán hasta el microcentro de Asunción por las calles Kubitschek, Eusebio Ayala, General Aquino y Azara. Posteriormente, bajarán por la calle Chile y luego doblarán en Estrella para entrar a la Plaza de la Democracia, donde se desarrollará el acto central.

Teodolina Villalba aseguró que este año planean solo un día de movilización. Los manifestantes comenzarán a trasladarse desde sus localidades el 30 de marzo a partir de las 04:00.

A un mes de las elecciones

Todavía no saben cuántos campesinos vendrán, pues siguen haciendo ajustes, pero aseguran que serán muchos.

Villalba señaló como un desafío grande que este año la marcha se desarrolle a un mes de las elecciones generales.

“Queremos dejar al pueblo un mensaje de que necesitamos en nuestra patria unirnos las organizaciones para realmente luchar por los derechos del pueblo. Estamos totalmente abandonados por la política, por el Estado, y no encontramos salida. El Ministerio de Agricultura no acompaña al sector campesino, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) es indiferente, se saca a los indígenas de sus comunidades. Esto no está bien”, lamentó Teodolina.

Que las autoridades “den un paso al costado”

La vocera añadió que muchos de nuestros compatriotas “están sin tierra, no tienen posibilidad de acceder a un pedazo de tierra, en las instituciones no hay solución y los asentamientos están amenazados de desalojos”.

Un mes antes de las elecciones generales, piden al pueblo que se una a su causa. “Todos tenemos que conquistar nuestros derechos y que estas autoridades que pudren nuestras instituciones den un paso al costado”, expresó Villalba.

Cuando termine el acto central, a partir de las 20:00, empezarán a trasladarse de regreso a sus diferentes localidades, aseguró.