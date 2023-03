Incan no tiene registros de paciente que denunció maltrato, dicen

Luego de que la Defensoría del Pueblo denunciara el supuesto trato indignante que recibió una paciente oncológica en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), desde el establecimiento de salud comunicaron hoy que en base a una investigación preliminar realizada, se constató que la supuesta víctima, no es paciente de ese hospital.

Lea más: Denuncian trato indignante en el Incan a paciente con cáncer

En un comunicado difundido hoy por la Dirección General del Incan, se explica que tras el hecho denunciado por el defensor del pueblo Rafael Ávila en contra del doctor Luis María Alarcón, se procedió inmediatamente a solicitar una auditoría médica en las instancias superiores del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

No obstante, se informa en el mismo comunicado, que “las investigaciones preliminares realizadas por el Incan demuestran que esta persona (supuesta víctima de maltrato) no figura en los registros de pacientes. Por lo tanto, no ha consultado en ningún momento en este centro asistencial especializado”.

En el mismo documento mencionan que el Incan, como institución dependiente de la cartera sanitaria, “se encuentra abierta y colaborativa para cualquier tipo de investigación que se deba realizar por entes del Estado”.

Lea también: Incan: médico denunciado por humillante trato niega acusación

Expresan también que están a disposición de la paciente (denunciante) para cualquier consulta, tratamiento, rehabilitación o apoyo multidisciplinario que necesite y que seguirán insistiendo en la “atención con calidad y calidez que se merecen todos los pacientes” que acuden hasta ese centro asistencial de referencia a nivel nacional.