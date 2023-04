Presidente del Círculo de Médicos culpa al CONES por pésima formación de médicos

Según el doctor Jorge Rodas, el aplazo masivo de los médicos paraguayos que intentaron conseguir la revalidación de su título en Brasil, es apenas un indicador de lo precaria que es la formación médica actualmente.

“En una prueba de 100, 96 reprobaron. Eso es un resultado catastrófico y una reflexión para nosotros que estamos ofreciendo este proyecto educativo. Tenemos que coordinar entre las instituciones que tienen relación con la formación médica actualmente, y replantearlo. En esa línea, en primer lugar al CONES, la institución responsable de habilitar y controlar el funcionamiento de las carreras de medicina”, aseguró.

Criticó el hecho de que el órgano que debería controlar y otorgar la habilitación de la carrera de medicina, al menos debería corroborar que las universidades cuenten con un establecimiento de salud acorde a la carrera, caso contrario, no habilitarla.



“En el caso particular de esas carreras clausuradas porque se llegó a demostrar que vendían títulos, la vuelve a habilitar el Poder Judicial, pero el CONES es el principal desorden. Porque la universidad puede presentar un proyecto educativo, que por alguna motivación lo hace, pero el CONES realiza el estudio de factibilidad de implementación de esa carrera y no se deben habilitar carreras que no tienen condiciones, por ejemplo, campo de práctica”, criticó.