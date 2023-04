Varias instituciones ofrecen cooperar en estudio del río Paraguay

Autoridades de varias instituciones relacionadas con la hidrología se reunieron este martes en el salón Acosta Ñu de la Cámara de Senadores, el marco del anteproyecto de ley presentado en el Congreso Nacional para el estudio de la navegabilidad del río Paraguay. Se destacó la presencia de la rectora de la Universidad Nacional de Asunción, Zully Vera, así como también de representantes de la Universidad Nacional de Caaguazú, quienes pusieron a disposición la cooperación institucional.

De igual manera, igualmente se pusieron a disposición los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible; Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

En la oportunidad, el senador Sixto Pereira, presidente de la comisión pertinente, explicó que se convocó a diversos representantes de instituciones para informar sobre el anteproyecto de ley presentado en el Congreso Nacional y que deberá ser tratado en las comisiones a fin de dictaminar.

En la oportunidad anunció su interés de invitar a Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, con el fin de conocer sus pareceres y que la propuesta no genere inconvenientes. En este punto es importante considerar que Argentina no consultó y ni le importó la transgresión que está ocasionando al Tratado de la Hidrovía, al establecer un peaje que en la práctica es un derecho de paso por el río Paraná dentro de su jurisdicción y que significará a nuestro país un sobre costo de cerca de US$ 40 millones por año.

En otro momento, la rectora de la UNA, Zully Vera, propuso que las distintas universidades a través de los investigadores pudieran participar en el proyecto. “El estudio del proyecto de hidrovía será un espacio muy importante para que pudieran participar investigadores de las carreras de agronomía, químicos, veterinarios, expertos en el área de informática porque se deben procesar los datos y fue una sugerencia”, expresó.