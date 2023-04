Compatriotas se quejan de la oficina Migraciones de Pilar por dejar a varias personas varadas en Puerto Cano, Argentina

Por motivo de la Semana Santa, muchos compatriotas residentes en la Argentina viajaron hasta la ciudad de Pilar y a otros distritos de este departamento, para reencontrarse con sus familiares y amigos, pero tropezaron con el inconveniente de que la oficina de Migraciones de Paraguay Regional Pilar supuestamente no le permitió a la balsa Rafaela a realizar un viaje más.

Fredy Ruiz, un ciudadano pilarense que venía de la ciudad de Corrientes con su madre enferma, manifestó su disgusto por tal situación. “No se porque conociendo que en esta fecha hay mucho movimiento la oficina de Migraciones Paraguay no otorga el permiso a que la balsa realice varios viajes hasta que pasen todos los compatriotas, ni Migraciones Argentina no pone trabas como aquí ponen”, señaló ofuscado el compatriota.

Agregó que cerca de 20 vehículos quedaron varados en el otro extremo del río Paraguay. “Según los personales de Migraciones Argentina, son los funcionarios de Migraciones de Paraguay lo que se negaron a dar el permiso, es denigrante como nos tratan”, expresó.

“Ellos saben que las personas quieren pasar a Paraguay para pasar con su familia con su gente y, sin embargo, ellos mismos no le dan esa posibilidad. Esto es una verguenza, me da tristeza, me da pena por que hay señora de edad , criatura, hay personas que se quedaron con su móvil por que tenían cosas y no querían abandonar, y se quedaron a acampar en Puerto Cano”, se lamentó Fredy Ruiz.

Otro compatriota que llegó desde Buenos Aires no ocultó su frustración con la forma en que se maneja la oficina de Migración de Paraguay. José Saucedo indicó, “Cada vez que venimos a Paraguay siempre nos encontramos con algo nuevo. Yo creo que hubo un capricho de parte de la autoridades paraguayas que no nos dejaron pasar, estuvimos por tres horas esperando, pero bueno. Finalmente, logramos estar aquí pero parece un ejercicio bastante extraño de las autoridades por que no hay ninguna explicación, nadie dice nada y a veces ya no te dan ganas de venir a Paraguay”, expresó el compatriota.

Gustavo Anoni, otro compatriota que también se quejó de la situación ocurrida, aseguró que “estamos llegando a medias. Es lamentable, por que hay mucha gente que se quedaron varadas, familias enteras. Allá se reunieron los de la balsa con Migraciones de Argentina y la Prefectura, y dijeron que no había problemas, y que el problema era de lado paraguayo, el problema no se, pero la cuestión es que mañana tenemos que volver a buscar el vehículo” expresó.

Desde Migraciones niegan dar informaciones

Un funcionario de la oficina de Migraciones del Puerto de Pilar, quien no quiso identificarse, señaló que ellos no tienen la potestad de brindar informaciones, que tienen prohibido hacerlo, pero aclaró que ellos solo cumplen con lo que establece la ley de migraciones y del transporte fluvial.

“Nosotros cumplimos con lo que dice la ley de migraciones y del transporte fluvial y no hay nada que hacer, esto funciona igual que un aeropuerto, si alguien llega tarde y el avión ya salió, lo siento no hay nada que hacer”, se limitó a decir el funcionario.