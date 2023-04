CSJ investigará al juez Elio Ovelar por prohibir acceso del público al juicio de Dany Durand

En la sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia de hoy se resolvió abrir una investigación preliminar al juez penal de sentencia Elio Ovelar, por prohibir el acceso del público a la sala de juicio durante la lectura de la sentencia en el juicio al exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) Dany Durand por declaración falsa.

El hecho en cuestión ocurrió el lunes pasado y fue denunciado por la abogada María Esther Roa a través de las redes sociales, desde las afueras de la sala de juicio. Ni la profesional ni los integrantes de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, y mucho menos los ciudadanos estafados del grupo Mocipar al que pertenecía Durand, pudieron ingresar a la sala de juicio oral y público para escuchar la sentencia.

La decisión de cerrar las puertas al público fue dispuesta en forma unilateral por el presidente del Tribunal de Sentencia, Elio Rubén Ovelar, quien votó en mayoría con su colega Darío Báez por la absolución de Durand. La tercera integrante del colegiado, María Luz Martínez, votó por la condena del exministro a 1 año y 6 meses de cárcel.

Pedido de sumario e investigación al juez Elio Ovelar

“Según publicaciones periodísticas con relación a la actuación aparentemente irregular del presidente del Tribunal de Sentencia en el caso recientemente resuelto, creo que es Elio Ovelar, creo que corresponde que esta Corte abra un sumario de qué fue lo que realmente ocurrió, porque según informaciones habría echado a personas que querían participar del juicio oral y público. Entre otras cosas, solicito sumario en averiguación de esta situación”, manifestó el ministro Manuel Ramírez Candia.

A su vez, el ministro Víctor Ríos Ojeda sugirió realizar primeramente una investigación preliminar y, de acuerdo a eso, abrir el sumario correspondiente.

“Es una información de mucho impacto, pero no sé si sería conveniente una investigación previa, preliminar, y después, si corresponde, se abre el sumario administrativo”, argumentó Ríos, cuya propuesta contó con el acuerdo del pleno de la Corte Suprema.

El lunes pasado, el juicio oral y público a Dany Durand estaba asignado a la sala 4, ubicada en el quinto piso del Palacio de Justicia, a partir del mediodía, pero ese día Ovelar dispuso el cambio a la sala 1.

Recordemos que la abogada María Esther Roa y otros interesados en acompañar el desarrollo del juicio oral y público pudieron hacerlo sin inconveniente alguno en los días anteriores a la etapa final del juicio.

Juez Elio Ovelar cambió de sala y llamó a seguridad

Llamativamente, para el momento de los alegatos y la sentencia, el juez Elio Ovelar, en su carácter de presidente del Tribunal, dispuso unilateralmente el “traslado” del juicio a la sala 1, ubicada en el segundo piso del Palacio de Justicia. Para ese entonces, dispuso la presencia de personal de seguridad en la entrada, de manera a impedir el acceso al público.

En la ocasión, los fiscales de delitos económicos y anticorrupción, Natalia Fúster y Néstor Coronel, solicitaron 3 años de cárcel para Durand, mientras que el defensor Óscar Tuma solicitó la absolución del acusado.

La confusión por la medida restrictiva derivó en la prohibición de acceso a periodistas de distintos medios de comunicación, que inclusive solicitaron la intervención de la Dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia. Únicamente lograron ingresar a la sala de juicio los trabajadores de prensa que llegaron antes que el colegiado de sentencia.

“No estamos acá para escrachadores”

“(...) no estamos acá para hacer barullo, no estamos acá para escrachadores (...) no porque supuestamente es un juicio emblemático, acá tienen que entrar personas escrachadores sin escrúpulos y que dicen todo lo que dicen por los jueces. Si vamos a hacer caso por eso ya no se va más a juzgar nada en este país (...)” (sic), expresó el propio Ovelar, visiblemente alterado por la situación, en ocasión de la lectura de la sentencia.

Si bien las expresiones de Ovelar evidenciaron que la medida fue dispuesta por temor al escrache, consultamos a los demás miembros del colegiado para conocer el origen de la disposición restrictiva.

La magistrada María Luz Martínez explicó que la organización del juicio quedó a cargo de Ovelar y que se le comunicó directamente por el interno que debía presentarse a la sala indicada.

Idéntica explicación nos dio el juez Darío Báez, quien incluso dijo que le llamó la atención al llegar al recinto que la sala de juicio estuviera vacía, pues el juicio había sido acompañado de público en sus etapas anteriores.

Ante la explicación de Ovelar de que dispuso el cierre del juicio al público “por razones de seguridad”, Báez dijo que solicitó que los medios de prensa estuvieran presentes para poder transmitir el juicio, de manera a poder explicar su postura.

También consultado al jefe de seguridad interna del Palacio de Jusicia, Freide Amarilla, quien aclaró que el personal a su cargo se limita a cumplir órdenes y no tiene potestad de tomar decisiones propias. En este caso específico, confirmó que el personal de seguridad limitó el ingreso del público a la sala de juicio por disposición del presidente del Tribunal de Sentencia.