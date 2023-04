Cuarto año de caída consecutiva de producción triguera y baja exportación

La baja producción de trigo 2022, estimada en unas 850.000 toneladas, está generando menor volumen de exportación en comparación con años anteriores. En 2018, la cosecha de trigo se estimó en 1.261.000 toneladas; en el 2019, el volumen se calculó en 1.100.000 toneladas; a su vez, en 2020 la producción se cuantificó en 1.012.213 toneladas, mientras que en 2022 el volumen generado a nivel nacional se estimó en 980.235 toneladas.

La información de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) informó que entre octubre del año pasado y marzo de este 2023 los envíos de granos de trigo de la zafra 2022 siguen prácticamente paralizados, debido principalmente, a la menor producción y a la alta demanda interna, que dejan poco saldo exportable.

En el presente periodo, Paraguay exportó 58.245 toneladas menos que el anterior, señala el informe de Comercio Exterior de Capeco.

Las exportaciones de trigo de la zafra actual, que se iniciaron en octubre 2022 y se espera que concluyan en setiembre de este año cuando comience la nueva cosecha, continúa prácticamente parada. Hasta el mes pasado fueron exportadas 89.220 toneladas, unas 58.245 toneladas menos respecto a las embarcadas en el mismo periodo de la zafra anterior, cuando se enviaron 147.464 toneladas.

Al respecto, la asesora de comercio internacional de Capeco, Lic. Sonia Tomassone, explicó que “el volumen desalijado sigue prácticamente paralizado debido a la menor producción, que deja poco saldo exportable por el alto consumo interno que ronda las 650.000 toneladas”. Agregó que los exportadores están concentrados en los envíos de soja.

Mencionó que el escaso volumen exportado se tradujo en un menor ingreso de divisas que de acuerdo con los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), de enero a marzo de 2023, dejaron de ingresar US$ 13,8 millones, considerando que se generaron US$ 10,7 millones, mientras que en el primer trimestre de 2022 los valores llegaron a US$ 24,5 millones.

Entre los destinos, el principal y tradicional mercado del trigo paraguayo es Brasil, y al cierre de marzo continuó siéndolo, que se queda con el 97% del total exportado. Le siguen Chile (2%) y Bolivia (1%).

Hasta marzo 2023, un total de 20 empresas fueron responsables de las exportaciones del grano de la zafra 2022. Nativa fue la principal, con una participación del 22% sobre el total enviado, seguida por Cooperativa Santa María (13%), Cooperativa Pindo (10%) y Ovetril (9%), entre otros.