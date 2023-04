Belén Whittingslow: Corte declara inconstitucional la orden de captura

Luego de innumerables urgimientos, hoy la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estudió la acción de inconstitucionalidad planteada por Belén Whittingslow en contra de su orden de captura en la causa conocida como “compranotas” en la Universidad Católica de Asunción (UCA).

Víctor Ríos y Guido Cocco votaron a favor de hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta. Por su parte, la camarista Stella Maris Zárate votó en contra.

La Sala Constitucional declaró inconstitucional la resolución de la jueza de garantías Lici Sánchez. El ministro preopinante, Víctor Ríos, realizó duros cuestionamientos hacia la resolución de dicha magistrada, indicando que realizó una “interpretación extensiva” del Código Procesal Penal y se violó el derecho de la defensa a tener acceso al expediente.

La noticia fue recibida con mucha emoción por la madre de Belén, quien se encontraba encadenada frente al Palacio de Justicia exigiendo respuestas. Mónica Castañe no pudo evitar contener las lágrimas, puesto que esta resolución permitirá que su hija regrese al país para estar con su familia.

Belén Whittingslow: años de lucha y refugio en Uruguay

La familia presentó más de una docena de urgimientos solicitando el tratamiento de esta acción de inconstitucionalidad en los últimos tres años. La joven estudiante se encuentra refugiada en Uruguay y su madre lleva más de dos meses encadenada frente al Palacio de Justicia, rogando por una resolución.

La joven había denunciado anteriormente por acoso sexual a Cristian Kriskovich, en aquel entonces miembro del Consejo de la Magistratura (CM) y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quien se desempeñaba como su profesor en la citada universidad.

Luego de años de silencio, recientemente Belén decidió relatar las palabras de monseñor Edmundo Valenzuela, que era el arzobispo de Asunción, quien -según ella- intentó convencerla de callar el caso de acoso. “Cuando me llamó, este señor me dijo que vaya sola, pero cuando llegué ahí era todo raro. Y ahí me pregunta qué es lo que yo quiero para callarme, por así decirte”, reveló.

