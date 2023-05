Adherentes de Payo Cubas anuncian movilización y cierre de ruta en Cordillera

Desde la jornada del lunes, varios ciudadanos autoconvocados se hicieron presentes en la zona de Ramal Piribebuy. En el lugar se reunieron más de 100 personas con banderas y carteles expresando su descontento. De esta manera estuvieron cerrando la ruta de forma intermitente cada cinco minutos.

La Constitución Nacional garantiza el libre en todo el territorio nacional, en tanto, la Policía Nacional está autorizada a utilizar la fuerza para asegurar el paso de personas y vehículos.

Sandra Paredes, pobladora de Piribebuy, señaló que se alistan para movilizarse y cerrar hoy la ruta a las 19:00. Indicó que ellos tratan de organizarse de la mejor manera por el bien común sin afectar a nadie y por eso buscan manifestarse en la tarde noche.

“Los autoconvocados estamos como 500 personas con grupos de Eusebio Ayala, Caacupé, parte de Piribebuy y Emboscada, esperaremos para movilizarnos en la tarde noche”, agregó.

Manifestación pacifica

Nelson Olmedo, poblador de Piribebuy, resaltó que desde ayer se desarrolló en la ciudad manifestaciones pacíficas que tuvo el constante acompañamiento de la Policía Nacional.

“Desmentimos las acusaciones de que los manifestantes de Piribebuy hayan violentado una ambulancia. En ningún momento atajaron 2 horas ninguna ambulancia y mucho menos se agredió al chofer. Los policías pueden confirmar eso”, aseguró.

Olmedo explicó que aparentemente durante el cierres de dos rutas la ambulancia que llegó en la zona ya estaba con esos rastros de pintura. “Cuando llegaron al lugar se atajó la ambulancia, se controló y luego se lo dejo pasar. Siempre en compañía de los Policías”, aclaró.

Asimismo, los simpatizantes de Payo Cubas manifiestan que endurecerán su protesta contra el resultado que se tuvo en en las elecciones generales 2023.

Otras ciudades se movilizan

La ciudad de Caacupé también se moviliza. Desde ayer varios pobladores y seguidores de otros movimientos como la Concertación Nacional se aglutinaron en la plaza Teniente Fariña con banderas y música uniéndose a esta manifestación. En la zona se pudo observar una gran participación de jóvenes, niños e incluso adultos mayores que se apostaron frente a la basílica de Caacupé.

En la ciudad de San Bernardino también hay descontento y algunos habitantes ya anunciaron que se sumarán a las protestas. Luis Aquino, poblador de la zona, señaló que no comprende “¿cómo es que ganó la presidencia alguien a quien no votamos?, apoyamos la manifestación y exigimos esclarecer esto porque ya no burlarán del pueblo paraguayo, no lo permitiremos”, expresó.

Anticipó que se unirá con sus compañeros de trabajo y se quedarán apostados en el desvío San Ber para esperar cuando pase Payo Cubas y hacerle sentir que la ciudad está con el.