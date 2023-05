Cuadros respiratorios: casi el 90% de las camas de UTI están ocupadas en el Ineram

El INERAM recibe a gran cantidad de pacientes que llegan desde la 1:00 para tomar los primeros turnos, que se dan a las 06:45. Los médicos comienzan a atender minutos después de las 07:00 y la cantidad de personas aguardando es considerable.

Los pacientes que acuden al Ineram se muestran conformes con la atención de profesionales médicos; sin embargo, comentan que la espera es muy larga y se hace tediosa, especialmente para adultos mayores y niños, que también deben estar largas horas en los pasillos, que son abiertos, de cara al patio.

Una mujer que llegó desde Itacurubí del Rosario manifestó que no tienen real garantía de ser atendidos, en este caso con un neumólogo, ya que el paciente llega, espera horas para recibir un número y debe “rogar que le alcance ese número” y luego, cuando están ya en la fila de espera para ser atendidos, saben si realmente el médico está. “En algunos casos, en la fila nos avisan que no habrá esa especialidad”, comentó.

“Temporada alta” de cuadros respiratorios

Por su parte, el médico Luis Carlos Báez manifestó que nos encontramos en “temporada alta” de cuadros respiratorios y que los consultorios se encuentran abarrotados desde hace unas dos semanas.

Las consultas pediátricas en el Ineram se duplicaron. “Veníamos con unas 70 consultas diarias, pero el aumento es considerable, se duplicó”, resaltó el médico.

En el caso de las consultas de personas adultas también hay un aumento importante, ya que pasaron de unas 140 ó 150 por día a poco más de 200.

“La ocupación de las camas convencionales va en aumento y las de terapia intensiva, si bien están complicadas en cuanto a la utilización, hay una dinámica importante de recambio: pacientes que salen de alta, otros trasladados y, lastimosamente, otros fallecen”, especificó el vicedirector del Ineram.

Actualmente, en pediatría, las 15 camas de internados están ocupadas, mientras que con respecto a las camas destinadas a urgencias, se encuentran ocupadas 3 de las 7 con las que se cuenta en esa área, y en UTI las camas se encuentran prácticamente todas ocupadas, a pesar de que se sumaron 2 más en los últimos días.

La mayor cantidad de pacientes son menores de un año

El médico agregó que, en cuanto a gravedad, las salas siempre están llenas de pacientes lactantes menores de un año con bronquiolitis o neumonía, que son cuadros que pueden llevar a la insuficiencia respiratoria del niño y son los habituales de temporada.

En el caso de los adultos también predominan la pulmonía adquirida de la comunidad, las exacerbaciones de asma bronquial y las enfermedades pulmonares obstructivas o crónicas.

Finalmente, Báez instó a no olvidar lo que se aprendió en pandemia: vacunarse, lavarse las manos, no compartir utensilios y no hacinarse, especialmente en espacios cerrados.