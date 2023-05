Contraloría fiscalizó licitación de almuerzo escolar hecho por Gobernación de Central y halló varias irregularidades

Dicha fiscalización hecha por la Contraloría General de la República (CGR) tuvo como finalidad la verificación de la ejecución aplicada respecto a los recursos recibidos por la Gobernación de Central, conforme a las disposiciones legales vigentes, para la adquisición del almuerzo escolar para los años 2021 y 2022, el proceso de contratación y la correcta distribución de los alimentos.

El presupuesto era de G. 91.360 millones, pagados en diferentes periodos. Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la adquisición de alimentos para el almuerzo escolar, fue a favor del “Consorcio de Alimentos” cuyos representantes legales son Antolín Javier Génez Miranda y patricia Fernández de Alcaraz.

El llamado a licitación fue hecho por la administración del entonces gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (cartista), en febrero de 2021. La firma del contrato fue en fecha 29 de abril de 2021 y la ejecución del mismo inició el 04 de mayo de 2021.

En el informe final de la fiscalización concluido en marzo de 2023 el equipo auditor de la CGR citó nueve observaciones sobre irregularidades cometidas durante el proceso de licitación (administración de Hugo Javier González) y la ejecución del proyecto (administración de Gustavo Machuca).

Lea más: Caso Hugo Javier: uno de los involucrados, ya condenado, será testigo de la Fiscalía

Gustavo Machuca (ANR oficialista), actual gobernador de Central, que sustituye a Hugo Javier desde mayo de 2022, tras la destitución del mismo, remitió a la CGR el descargo respecto a las nueve observaciones, pero los auditores no quedaron conformes y se ratificaron en las mismas, realizando una serie de recomendaciones al administrador de la institución departamental. Se destaca que la ejecución del proyecto ya estuvo a cargo de Machuca.

La fiscalización también incluyó la visita a varias instituciones educativas de Central para verificar in situ el plato de comida servido a los alumnos y en algunas casas de estudios, los directores aseguraron que faltaban porciones, así como también faltaba la leche y kit escolares. Durante la pandemia, los kits de alimentos no perecederos eran retiradas por los padres y en los paquetes faltaban fideos, harina de maíz, entre otros.

Observación 1

Fue sobre la falta de planificación oportuna para la convocatoria del llamado y provisión del almuerzo escolar. Según el portal de la DNCP el llamado se realizó en febrero de 2021, trasgrediendo las normativas vigentes que establece que dicho llamado debe realizarse en agosto del año anterior a su implementación.

El gobernador Machuca, en su descargo, dijo que “en lo que concierne a esta observación, corresponde señalar que por recomendación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) fueron realizados numerosos ajustes practicados desde agosto 2020 y que se extendieron hasta enero de 2021, tal es así que la autorización fue comunicada por nota del MEC”.

Lea más: Ricardo Estigarribia se impuso ante la ANR por la Gobernación de Central

Observación 2

Sobre la falta de programación oportuna de la microplanificación para la finalización de la provisión del almuerzo escolar, se solicitó a la Gobernación que justifique por qué el almuerzo escolar es proveído a las escuelas solamente hasta octubre y no hasta el 30 de noviembre como lo establece la ley.

Machuca manifestó en este caso que “no está previsto la provisión del almuerzo escolar hasta el 30 de noviembre de cada año lectivo” por falta de presupuesto.

Observación 3

La comunicación de la apertura de sobres no se realizó dentro plazo establecido respetando los parámetros que contempla la DNCP. En su descargo, el gobernador Machuca señaló que la apertura se realizó de acuerdo a lo requerido en el sistema, pero los auditores no quedaron conformes con esta respuesta y se ratificaron en la falta.

Observación 4

La Gobernación de Central no remitió los certificados de Origen de Productos y Empleo Nacional de las firmas COMEPAR S.A. y La Bandeja, que forman parte del Consorcio de Alimentos, organización beneficiada con la licitación.

Se solicitó a la administración de Machuca que remita todos los documentos correspondientes referentes a un postre que forma parte del plato servido, y el mismo contestó que “los certificados de Origen de Productos y Empleo Nacional de las firmas que forman parte del Consorcio de Alimentos, son gestionados a partir del recetario del menú cíclico aprobado por la Dirección de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación y Ciencias” y que los documentos pueden ser verificados en la web de Contrataciones Públicas.

Lea más: Video: Hugo Javier irá a juicio oral

Observación 5

No consta en la Adenda 1 y Adenda 2 los precios unitarios correspondientes al kit de alimentos. Se solicitó a la Gobernación la remisión de las adendas o convenios modificatorios del contrato inicial.

El gobernador señaló que “el precio de cada kit fue establecido por el MEC conforme a los antecedentes remitidos desde la Gobernación del Departamento Central. En las Adendas no se mencionan dichos precios en razón de que el objeto de modificación de contrato está constituido por la modalidad de provisión (kit de alimento) los precios unitarios adjudicados no sufrieron variaciones. Todo el proceso de modificación contractual fue verificado y autorizado por el MEC según Informe de Evaluación”.

Observación 6

Falta de informe de control y monitoreo de la Nutricionista designada por la Gobernación. Los auditores preguntaron al gobernador Machuca si ¿Está designado un funcionario de la Gobernación encargado de la fiscalización de la provisión del almuerzo escolar a las escuelas beneficiadas?

La respuesta fue que “hasta julio de 2021 se contó con profesionales nutricionistas, pero desde agosto del 2021 hasta la actualidad se cuenta solo con una profesional nutricionista”. No se adjuntó documento de respaldo. Machuca insistió en que un nutricionista visitó algunas escuelas para la verificación del almuerzo. Pero los auditores afirman que no existen dichos informes y que un solo nutricionista es insuficiente para la cantidad de escuelas que existen en el departamento Central.

Observación 7

La administración departamental no anexó a los legajos de pagos las planillas de entrega de kits a los padres, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, es decir, los datos no existen en la rendición de cuentas. El gobernador no supo justificar la falta y los auditores se ratificaron en la observación.

Observación 8

La administración departamental no remitió la microplanificación de la ciudad de Luque, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Se pidió a Machuca explicar el criterio tenido en cuenta para la selección de las escuelas que serían beneficiadas.

El administrador departamental para subsanar la falta presentó la microplanificación del 2021 y dijo que el mismo no sufrió modificaciones para el periodo 2022, es decir, no existe una planilla del año 2022. Este descargo también fue refutado por los auditores.

Observación 9

Falta de provisión del almuerzo escolar hasta la finalización de las clases correspondiente al año lectivo 2022 (30/11/2022). La auditoría de la CGR delata que el almuerzo solo fue servido hasta el 4 de noviembre de 2022. Los auditores se constituyeron en varias instituciones educativas desde el 7 de noviembre hasta el 10 del mismo mes, pero el almuerzo nunca llegó para los estudiantes.

En su descargo, Machuca, se excusó diciendo que muchos alumnos, desde el 4 de noviembre ya deciden ir a almorzar en sus casas, entre otras respuestas inconsistentes que no convencieron a los auditores.