Desean que producción del Chaco se quede en esa región

El licenciado Ricky Penner, gerente general de Pioneros del Chaco destacó que el objetivo principal es que, en un futuro no muy lejano, los granos que se producen en la zona sean industrializados y se aproveche al máximo el potencial de lo que se tiene. “La planta de acopio y la futura planta industrial están instaladas dentro del predio de Pioneros del Chaco, ubicado en las afueras de Loma Plata, Boquerón, y tiene una capacidad estática para recibir 50.000 toneladas de granos, y una vez terminada la industria permitiría darle valor agregado a 250.000 toneladas de soja por año”, explico Penner.

Como eligieron que industrializar

“La filosofía de las cooperativas fue, tomar el producto que producen socios y no socios, industrializarlo y llevarlo al consumidor final. Cuando se tomó la decisión de, en que industria invertir, un criterio muy importante fue no hacer lo que ya estamos haciendo, en principio se habló de producir etanol y subproductos, pero se dejó de lado este proyecto y el objetivo se enfocó en la industria aceitera; hoy la soja se lleva al puerto en Asunción o en Concepción, no se procesa acá, y eso es lo que queremos, producción y procesamiento chaqueño”, señaló.

Que lo producido quede

El Gerente dijo además que, “creo que vamos a poder ofrecer a los productores un modelo comercial y de negocio interesante, atractivo y competitivo, para de esa manera asegurarnos que la soja quede acá, y que no tenga que ser llevada en estado natural a lugares lejanos que aumentan el flete para el productor y hacen que gane menos, por lo que debemos buscar ventajas”.

Funcionamiento de la industria

A la consulta de cuándo podría estar en funcionamiento la industria, dijo, “hoy estamos haciendo acopio de granos y confiamos que la industria aceitera ya estaría funcionando para el segundo semestre del próximo año, Nuestro sueño es consumir toda la harina que también se producirá acá en el Chaco en unidades de producción ganadera, confinamientos, etc., y si hacemos volar nuestra imaginación, quizá crear nuevas oportunidades con otras industrias, nuestra visión es impulsar la demanda de harina de soja en el Chaco Central”.