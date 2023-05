Iglesia paraguaya quería ocultar reunión entre Belén Whittingslow y emisarios del papa Francisco

El papa Francisco envió al arzobispo de Río de Janeiro, cardenal Orani João Tempesta, y el oficial del dicasterio para la doctrina de la fe, monseñor Jordi Bartomeu Farnós, como emisarios para interiorizarse sobre la denuncia por presunto acoso sexual de Belén Whittingslow contra el docente Cristian Kriskovich, de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.

El abogado Rodrigo Cuevas, representante legal de la joven, denunció a ABC TV que monseñor Francisco Javier Pistilli, gran canciller de la UC, le pidió no informar a la prensa sobre una reunión que solicitaron los emisarios con Belén y su familia, a desarrollarse mañana en el Centro de Estudios de la Dignidad Humana y Prevención de Abusos (Alberdi y Humaitá), con una entrada por el estacionamiento de la iglesia de la Encarnación, en el microcentro de Asunción.

“A mí me sorprendió el pedido de monseñor Pistilli. (...) Expresamente, nos pidió que seamos discretos y que evitemos, que no se le informe a la prensa, que esta no aparezca o sepa de la reunión”, comentó.

Cuevas relató que ante su negativa a aceptar la propuesta, Pistilli le solicitó confiar en su persona, a lo que le respondió que “yo no confío en nadie de la Iglesia”, considerando que –afirmó– hay un abroquelamiento de las autoridades eclesiásticas en torno a Kriskovich.

Denunciarán a Cristian Kriskovich ante emisarios del papa Francisco

El representante legal, además, cuestionó el pedido del representante de la UC y la Iglesia Católica paraguaya, calificándola de “desacertado” y “repugnante”, ya que con ello busca ocultar el caso que ya tomó trascendencia internacional, incluso -indicó- llegando al Vaticano.

Con relación a la reunión, mencionó que decidieron participar y que en la misma presentarán a los emisarios del papa Francisco todas las acusaciones y evidencias contra Kriskovich.

Insistió nuevamente en que el docente debe ser desvinculado de la universidad, así como sus protectores, entre ellos el arzobispo de Encarnación, monseñor Javier Pistilli.

Agregó que -incluso- desde El Vaticano ya se tomó postura en torno a dicha medida, teniendo en cuenta el pedido en ese sentido que realizó el cardenal paraguayo Adalberto Martínez y la llegada de ambos emisarios de la Santa Sede.

“Nosotros vamos a acudir, vamos a llevar nuevamente los documentos de lo que hemos denunciado y vamos a pedir que a Cristian Kriskovich se lo destituya y a todos los que lo protegieron”, declaró.

Antecedentes del caso Belén Whittingslow

Belén Whittingslow había denunciado por supuesto acoso sexual en el 2014 a Cristian Kriskovich, docente de la Universidad Católica y exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). No obstante, la acusación formal fue desestimada por los órganos judiciales.

La joven había sido acusada de “compranotas” junto a otros alumnos por dicha universidad, que además la expulsó de la institución.

Whittingslow consideró que fue incluida en dicho proceso judicial en represalia a su denuncia contra Kriskovich, por lo que decidió refugiarse en Uruguay hasta abril de este año, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló su orden de captura y rebeldía por esta causa.