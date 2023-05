La educación pública y privada no está conectada con lo que requiere el mercado laboral, reconocen

La educación pública y privada no está conectada con el siguiente paso en la vida de un joven que sale a buscar empleo, así lo esboza Silvana Pappalardo, directora del empleo del Ministerio de Trabajo a ABC Cardinal.

La misma se refirió sobre la gestión del Ministerio del Empleo y Seguridad Social, donde el plan nacional de empleo y la estrategia de capacitación laboral trabajó con el tripartismo: la parte sindical, empresarial y los empleados.

Lea más: Video: ¿Cuánto vale nuestro trabajo en Paraguay?

“Estuvimos con organismos nacionales e internacionales, trabajamos muy de cerca con Ceprocal, Centro educativo de la Unión Industrial Paraguaya. Todos los actores que formaban parte de ese granito de arena para mejorar el empleo, y buscadores de empleo estan abarcadas en el plan nacional de empleo”, explicó.

“La productividad es el tema, porque tenemos muchos jóvenes pero falta esa mano de obra cualificada, esa capacitación, la habilidad blanda para adaptarse a los cambios. Los jóvenes salen de un colegio que no les prepara para un buen empleo”, expuso.

La educación de los jóvenes que salen del colegio

“Los jóvenes salen sin un buen castellano, sin matemáticas, sin lógica y nosotros tenemos que batallar desde Ceprocal, desde el ministerio y darles capacitación para que el joven se inserte”.

“Desde 2020 hasta 2026 dentro del plan vemos que es lo que tenemos que mejorar, también se puso el emprendurismo porque hay que tener en cuenta a la gente que quiere emprender, pero cae por no tener la capacitación”, reveló.

Otro aspecto es la formalización “porque el 70 % de mypimes es informal”. Estos son datos que arrojó el INE en el censo nacional, uno de los grandes desafíos del próximo gobierno será el empleo de los jóvenes”.

Alfredo De Hollanda, empresario, señaló que “Ceprocal es una fundación perteneciente a la Unión Industrial Paraguaya, UIP, trabaja en el aumento de la productividad y calidad de las personas. Educa a través de cursos y consultorías”.

“Uno de sus brazos es el Instituto técnico superior ITS donde se dan cursos de mecatrónica, de varias materias ampliamente requeridas. Lo que las empresas están buscando y la demanda que hay pero no se encuentran las capacidades”, apuntó.

La educación y las vacancias laborales

Pappalardo, desde la Dirección General de Empleo dijo, “tuvimos 22 mil declaraciones de vacancias de empresas privadas, y 780 cayeron por no tener gente calificada para cubrir esas vacancias”.

“Hay chicos que incluso son universitarios, pero no tienen habilidades blandas, se sientan para una entrevista laboral y no saben ni que decir, tienen miedo, no hablan, cuando le preguntan que puesto laboral quieren dicen “cualquiera”. Eso es algo negativo”.

“No tienen adaptabilidad al cambio, responsabilidad en los horarios, castellano y matemáticas es fundamental, bachillerato concluido, buen manejo de castellano, informática, manejo de Excel y Word. Se necesitan herramientas informáticas incluso para rubros de guardias y trabajo doméstico”, amplió.

“El colegio debería trabajar en esas habilidades para que el joven salga con habilidades blandas, en Suiza o Alemania el 97% de los jóvenes que salen del colegio tienen un empleo. Ya tienen experiencia del colegio con la práctica laboral, porque las empresas piden experiencia, y es la forma de obtener trabajo”, continuó la directora de empleo.

Comentó además que en algunos casos exigen que los mecánicos de automóvil sepan inglés porque los repuestos se describen en inglés. “A lo largo de la vida, hasta que me esté por morir tengo que capacitarme”.

La gran frustración de los jóvenes

De Hollanda admitió que “hay una gran frustración cuando los jóvenes ven los requisitos, bastante elementales y uno siente en las redes como reaccionan violentamente, y se comprende porque si pedis un chofer que maneje inglés y no sabe”.

Algunos ejemplos que comentaron es que las empresas públicas reciben 100 postulaciones, pero solo 4 o 5 cumplen con los requisitos, el resto no se aproxima. A la pregunta: ¿Usted cuánto quiere ganar? responden “sueldo mínimo, lo que sea, cualquier cosa”.

La fuente de trabajo también tiene sus problemas en relación al tamaño de la economía, no tenemos empleo para todas las personas que necesitan dijo De Hollanda.

Los números

Pappalardo informó que en el primer trimestre de 2023 había 242 mil personas sin empleo. “Si comparamos con el año anterior bajó 2 puntos, nos regimos por la Encuesta Permanente de Hogares, del INE, donde ven que están sub ocupadas 350 mil personas”.

“La fuerza laboral es de 3.500.000 personas, pero si vemos que salimos de un contexto de pandemia estamos mejorando”.

Pappalardo continuó, “el tema es tan complejo llega una persona y la forma de conducirse en la entrevista, luego el postulante no tiene valores que se reciben en la casa, como sociedad tenemos que pensar, es un tema complicado”.

“Las habilidades blandas se adquieren en la casa, como cuando te enseñaban a ser responsable, llegar a hora, trabajar en equipo. Hay que ver los valores que se les enseña a los chicos”, añadió Pappalardo.

Las habilidades blandas

Según la directora del empleo, hay una estadística de Linkedin, que habla del 100 % de personas contratadas por sus habilidades el 75 % se despide por sus habilidades blandas.

“Tuvimos una empresa japonesa que cuando nos pidió referencias les pasamos los nombres de los que obtuvieron las mejores notas, pero ellos manifestaron, `no, quiero saber quien no faltó, quien llegó a hora, de enseñarle lo demás me encargo yo´.

Hay gente que no quiere trabajar los fines de semana, o se van porque se enojan por una llamada de atención.

La experta en empleo contó que hay jóvenes que firman el contrato pero tres días después no se van. “Es una cosa muy compleja, pasa por la persona en sí, hay muchas industrias que se están ubicando en Higinio Morínigo en Caazapá, que va a requerir 400 a 500 personas; la planta industrial en Concepción va a requerir a muchos empleados”, destacó.

¿Qué debe estudiar el joven paraguayo?

De Hollanda se inclinó por “electricistas, soldadores, operadores de alta tensión, operadores de grúa. Las carreras técnicas son las que requiere el mercado y uno tiene que pensar a largo plazo”.

Pappalardo fue más allá en el análisis y dijo que lo primero que tiene que pasar por los padres, porque piensan que si no es universitario el chico no existe. El Banco Mundial arrojó un informe en el que menciona que se requieren oficios técnicos, electricista, plomero, más que una atención al cliente por ejemplo. Técnico en refrigeración. Se necesita gente cualificada”.

Y también insistió en que “los colegios tienen que guiarle a los jóvenes para una entrevista laboral o una experiencia. Todo cuenta cuando se va a una entrevista laboral, el modo de hablar, los gestos, la cara. Todo eso observa el reclutador”.