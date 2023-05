La educación necesita un replanteamiento, pues el estudiante no aprende a leer, dice viceministra

En entrevista con ABC Cardinal, la viceministra de Culto, del Ministerio de Educación (MEC) Zulma Gómez, dijo que sobre todo se debe apuntar a la calidad de país que buscamos.

Hizo hincapié en que “es necesaria una reforma curricular, que puede llamarse como se quiera, pero que cumpla con la mejora educativa”.

Al consultársele qué pasaría con el proyecto una vez que se cambie al nuevo gobierno, la viceministra dijo estar convencida de que el MEC dará continuidad al proceso. “La educación no debería tener colores. Queremos formar ciudadanos. Necesitamos formar el sistema en cuanto a propuestas metodológicas”, puntualizó la viceministra.

Se necesita innovación metodológica para el docente

Otra arista muy importante para la viceministra es la formación efectiva de los docentes en cuanto a innovación metodológica. La propuesta es que los grados inferiores del primer ciclo se enfoquen en las áreas de aprendizaje más importantes, lengua y matemáticas.

La viceministra habló de la necesidad de trabajar con visión integrada de aprendizaje, de modo que el niño de primer grado llegue a aprender lo más importante: la lectura y escritura.

“Un niño que no lee y no escribe, no razona matemática, porque no comprende, no entiende ciencias, ni salud, se vuelve un estudiante que logra copiar de la pizarra, pero no produce por separado”, detalló la funcionaria.

Zulma Morales contó que hay programas innovadores que se aplicaron desde el MEC, pero no tienen sostenibilidad por la inversión que se requiere.

La clave es consolidar aprendizaje en primer ciclo

Estos programas facilitan la adquisición de aprendizaje para que el estudiante aprenda a procesar la información.

“Si consolidamos eso en un primer ciclo, en el segundo ciclo el niño manejará perfectamente el aprendizaje de otras áreas específicas, mediante la comprensión del texto”, enfatizó la funcionaria.

Para Morales, es urgente para el Paraguay el Plan Nacional de Desarrollo Educativo.

“Necesitamos facilitar metodología innovadora que no sobrecargue ni al docente, ni al niño”, resaltó.

“Escuela no puede cumplir el rol de la familia”

En otro orden, aclaró que el sistema educativo “no puede cumplir el rol de la familia”.

“Tenemos situaciones en donde las familias dejan a la institución educativa todo lo que se refiera a educación. Pero los valores se adquieren en casa”, sostuvo.

Advirtió que la educación no podrá avanzar si el contexto social no se conjuga en una búsqueda de “un punto de encuentro”. “La educación es el centro de desarrollo. Si tenemos buenos estudiantes, tendremos buenos profesionales”, aseguró.

Indicó que como MEC, tienen pendiente un trabajo conjunto de poner una formación dual para el estudiante.

La propuesta, aseguró, ya está solida, y ya solo quedaría pendiente que el siguiente presidente ponga foco y le dé continuidad.

“Paraguay cuenta con buenos profesionales que puedan desarrollar el currículum que necesitamos”.

“Necesitamos conocer que el sistema educativo requiere del acompañamiento del docente, en la diversidad de aprendizajes”, resaltó Zulma Morales.