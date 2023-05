Jubilados una vez más reclaman al IPS por grosero despilfarro

Integrantes de la Unión de Jubilados y Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Centro de Jubilados se congregaron este martes en la sede de la Caja Central de IPS (Constitución casi Herrera), donde se reúne el Consejo de Administración.

La convocatoria fue para reclamar una vez más el grosero despilfarro que se realiza en la Previsional, y la nula mejoría en los servicios, pese a que se hizo un millonario préstamo de US$ 250 millones.

Alberto Gómez, uno de los representantes de la Unión de Jubilados y Pensionados del Instituto de Previsión Social, criticó que a pesar de tan grande préstamo “todavía seguimos sufriendo faltante de medicamentos, de estudios y suspensión de cirugías programadas”.

Jubilados de IPS reclaman por grosero despilfarro: mucha plata, los mismos problemas

Reclamó que pese a la existencia de un volumen gigantesco de dinero, ellos no sepan dónde está la plata y, además, los problemas endémicos para los asegurados persistan.

“Venimos a pedir una explicación de por qué la dilapidación del dinero de esa forma grosera y salvaje”, manifestó Alberto Gómez.

Comentó que ya son dos las ocasiones en las que se están congregando frente a la Caja Central de IPS y que llamativamente los miembros del Consejo de Administración “no están”, aunque son sus días de reuniones.

Advirtieron que seguirán viniendo a pedir reunirse con las autoridades, hasta que los reciban.

Se suspenden hasta cirugías programadas

“Supuestamente había una cuenta de US$ 250 millones con los proveedores, que se iban a honrar en cinco años. A US$ 50 millones por año. Resulta que ya se aprobaron US$ 200 millones de préstamos y se sigue con las falencias, se suspenden cirugías y no hay turnos para especialistas”, expresó el manifestante.

Por otro lado, reclamó que ahora se hayan comprado paneles solares, “que no sabemos para qué usarán, y gastaron más de US$ 2 millones. Un hospital no necesita panel solar; tiene generadores”, indicó el vocero.

“Nos sentimos usados, es una grosería nadie da la cara. La Contraloría pidió hace poco rendición de cuentas de los cheques de pago y oparei”, reclamó Alberto Gómez.