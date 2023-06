Artesanía del tradicional timbó se posiciona en Altos

Los trabajos de artesanía son el respaldo de la mayoría de los emprendedores de Cordillera. En cada ciudad incluso se puede apreciar el talento de los emprendedores que se destacan y Altos no es la excepción, pues es una de las localidades que más sorprenden.

José Escobar, artesano de Altos manifestó que vive muy feliz con el trabajo que realiza en su ciudad, ya que gracias a su constancia ha logrado sustentarse y mantenerse vigente con su profesión.

Relató que se dedica al rubro hace más de 36 años y que inició en el mundo del arte elaborando las máscaras tradicionales para la fiesta de San Pedro y San Pablo.

“Antes hacia las máscaras como un pasatiempo y luego a la gente le gustó, empezaron a solicitar de forma continua y eso me incentivó a preparar mi propio espacio de artesanía”, dijo.

Resaltó además que en el día de la fiesta patronal de San Pedro y San Pablo los turistas siempre hacen su paso por el lugar de exposición y compran las máscaras.

Escobar es uno de los pocos artesanos que elabora todo tipo de figuras desde mascaras, esculturas de personajes emblemáticos, diseño de parejitas y animalitos. El artesano indicó que agradece a Dios por tener el talento para crear estas figuras, ya que todo lo que empezó como un pasatiempo hoy en día es su profesión.

Compartir conocimientos

José Escobar hizo énfasis en la importancia de compartir los conocimientos con las nuevas generaciones, ya que es la única manera de fomentar la cultura y que esto no se pierda. “Yo ya le enseñe a muchos artesanos de Cordillera que hoy en día se dedican al rubro, este trabajo no es fácil, es muy amplio y satisfactorio”, dijo.

El lugar de exposición de don Escobar se encuentra en el desvió Yvu de la ciudad de Altos. Los turistas pueden acercarse de lunes a domingo de 7:00 a 20:00.

Los productos están a partir de Gs.10.000, 20.000, 55.000, 155.000 y va variando de acuerdo al tamaño de las figuras. En el sitio no solo se puede ver creatividad y color, sino también una gran variedad.

Los turistas que visiten el lugar podrán elegir máscaras de todos los colores, muñecos, esculturas y artículos para adornar la sala y el jardín.

Causó furor con Tirika pero no pudo vender

El artesano también habló sobre sus diseños del famoso Tirika que fue una figura que marcó el Paraguay. Teniendo en cuenta que el personaje era muy querido y más aún por los niños. En su momento el emprendedor hizo unas muestras de un Tirika de madera. “A penas compartí la foto en las redes y la gente no paró de solicitar, pero no los pude vender porque no me permitieron”, dijo.

Mencionó que incluso fue hasta Asunción para solicitar el permiso correspondiente. Sin embargo no le permitieron que siga con las figuras de Tirika.

Finalmente el trabajador destacó que la gente solicita todo tipo de personajes y para los pedidos de la gente siempre trata de cumplir con las características del diseño que elijan. Escobar instó a los artesanos a trabajar con perseverancia y amor en lo que hacen, porque aunque parezca difícil todo esfuerzo siempre tiene su recompensa.