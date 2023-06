Banco Alemán: Cámara define esta semana si Peirano Basso seguirá preso

Esta semana se define si el exbanquero uruguayo José Peirano Basso seguirá o no preso. Las resoluciones dictadas por los jueces Raúl Florentín y Clara Ruiz Díaz en las causas abiertas por el caso Banco Alemán y Fondos Mutuos Banalemán, respectivamente, serán objeto de estudio en segunda instacia con motivo de la apelación planteada por el abogado defensor Guillermo Duarte Cacavalos contra ambas resoluciones.

En sus respectivas contestaciones a la apelación presentada por la defensa, los fiscales Silvio Corbeta (Fondos Mutuos) y Néstor Coronel (Banco Alemán) coincidieron en solicitar la ratificación de la medida restrictiva de libertad.

En las audiencias de imposición de medidas realizadas el martes de la semana pasada, llamó la atención las posturas distintas de los representantes del Ministerio Público pues, en la causa de perjuicio de mayor magnitud y en la cual se encuentran probados la existencia de varios ilícitos, razón por la que los exdirectivos paraguayos fueron condenados, el fiscal Coronel se allanó al pedido de arresto domiciliario formulado por la defensa.

En el caso Fondos Mutuos, su colega Corbeta solicitó prisión y se opuso a la concesión de medidas alternativas a la prisión planteadas por la defensa.

Peligro de fuga de José Peirano Basso está latente, sostiene fiscal

“Sostenemos que la medida cautelar se halla ajustada a derecho, en razón a la necesidad de que el imputado se encuentre presente y sometido al proceso; ya que el mismo no posee el arraigo suficiente en el país, ya sea de carácter personal o real; pues es un ciudadano extranjero, quien no posee familiares asentados en el país, bienes muebles o inmuebles registrados y acreditados a su nombre; así como que el mismo estuvo en estado de rebeldía por más de 20 años”, argumentó Corbeta.

Con relación a la fianza de US$ 1 millón ofrecida (en cada causa), Corbeta destacó que no puede ser considerada, porque se trata del ofrecimiento de una persona que se encuentra en el Uruguay y hasta la fecha no se cuenta aún con la introducción efectiva al sistema financiero paraguayo, pues está sujeto a la aprobación y otras diligencias financieras previas.

Idéntica postura sostiene el abogado Raúl Breuer, querellante en el caso Banco Alemán, quien afirma que no se dan las condiciones para otorgar medidas alternativas a la prisión al extranjero.

El peligro de fuga a raíz de la falta de arraigo en nuestro país, la elevada expectativa de pena y la gravedad del perjuicio ocasionado son los principales fundamentos para insistir en la prisión de Peirano Basso.

Hay que integrar Tribunal para los casos del Banco Alemán y Fondos Mutuos

Si bien en nuestro país se habilitó en el 2020 el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, por tratarse de causas anteriores a su creación, serán atendidas por los Tribunales de Apelación intervinientes.

A la fecha, la integración original de los tribunales de apelación que estudiaron estas causas se encuentra modificada, por lo que se deberá integrar nuevamente.

En la causa del Banco Alemán, por ejemplo, el 4 de diciembre del 2004 el Tribunal de Sentencia, integrado por Lourdes Cardozo, Gustavo Santander y Miguel Said condenó a Fernando Sorrentino, ex gerente general de la entidad, a 4 años y 6 meses de cárcel; a Francisco Peterlik, ex director de planificaciones, a 4 años, y Ricardo Castillo, ex vicepresidente, a 3 años y 6 meses.

El 5 de setiembre del 2005, el Tribunal de Apelación integrado por Natividad Meza, Arnulfo Arias Maldonado y Luis María Benítez Riera, elevó a 6 años y 6 meses y 5 años las penas impuestas en primera instancia a los ex directivos del Banco Alemán, por lesión de confianza, estafa y declaración falsa.

A la fecha, sólo permanece el Dr. Arias Maldonado, pues Meza fue destituida en el 2012 y Benítez Riera integra actualmente la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

El 27 de diciembre del 2005, la Corte Suprema de Justicia redujo de seis a dos años las penas impuestas a Sorrentino y Peterlik por lesión de confianza, estafa y declaración falsa cometidos en el Banco Alemán. Mientras que Castillo, otro integrante del directorio del Banco, fue beneficiado con la absolución, según el fallo firmado por los ministros Wildo Rienzi, Alicia Pucheta y Sindulfo Blanco.

Fondos Mutuos, sin condenados

En el caso Fondos Mutuos, las condenas dictadas en primera instancia fueron ratificadas el 21 de febrero del 2006 por los entonces camaristas Emiliano Rolón, Carlos Bray Maurice (disidente) y Gustavo Ocampos. Actualmente solo Ocampos sigue en funciones, pues el primero es el actual fiscal general del Estado y el segundo ya se jubiló.

En aaquel entonces, la Cámara confirmó las condenas de tres y cuatro años de cárcel a los ex directivos de Fondos Mutuos Banalemán Ricardo Castillo y Tomás Cataldo, por lesión de confianza y conducta indebida en situación de crisis y la absolución de Alejandro Ferrés. La sentencia de primera instancia fue dictada el 13 de junio de 2005, por el Tribunal de Sentencia integrado por Héctor Capurro, Germán Torres y Leticia De Gásperi.

El 11 de agosto del mismo año, la Corte Suprema integrada por Wildo Rienzi, Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta (disidente) absolvió a Castillo y a Cataldo.

Escándalo de fraudes sacudió la región

José y su hermano Juan Peirano Basso huyeron del país en el año 2002, cuando el grupo Velox –del que eran los principales accionistas– colapsó en medio de un escándalo de una cadena de fraudes, desvíos y otras irregularidades con dinero de los ahorristas de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Brasil.

Integraban el grupo Inversiones Guaraní, Banco Alemán Paraguayo SA y Financiera Parapití, en Paraguay; los bancos Montevideo y Caja Obrera del Uruguay; banco Velox en Argentina, y el Trade and Commerce Bank (TCB) de Islas Caimán, entre otros.

En el caso Banco Alemán, la Fiscalía detectó la prenda de los fondos del Banco Alemán en el exterior (US$ 24 millones), para la obtención de millonarios créditos a favor de la empresa vinculada y remesas de dinero de ahorristas al TCB de Islas Caimán por US$ 52 millones.

Los US$ 9.800.000 que el Alemán tenían en el Banco Brown Brothers de New York y que fueron prendados en forma irregular por los Peirano, no pudieron ser recuperados.