Funcionarios municipales ningunean a vecinos que exigen plano de construcción de USF en una plaza

Vecinos de la Villa Conavi 2 de la compañía Cañada San Rafael de la ciudad de Luque organizaron el domingo una reunión en la plaza Mitã Aty y convocaron anticipadamente a funcionarios municipales de la Dirección de Gabinete, Medio Ambiente, Asesoría Jurídica y Catastro, para conocer detalles sobre la construcción de una Unidad de Salud Familiar (USF) por el Ministerio de Salud Pública. La cartera sanitaria cuenta con fondos del Banco Mundial para realizar la obra, según los datos.

También solicitaron la presencia del personal de la constructora Caldetec Ingeniería SRL, que estará a cargo de la obra, pero ninguno de los invitados asistió a la reunión.

El Ministerio de Salud plantea la construcción en la citada plaza y para ello deberán derribar todos los árboles de especies nativas que los vecinos plantaron con el paso de los 25 años, según explicaron los preocupados lugareños.

“La semana pasada se llamó a reunión para el domingo que pasó a los efectos de que gente de la municipalidad de Luque participen para aclarar detalles de la construcción de la unidad de salud en la plaza. Estuvimos presentes más de 40 personas y al final comunicaron que por motivos de fuerza mayor no asistirían y que estarían convocando a otra reunión oportunamente”, manifestó un vecino.

Se destruirá un parque que los mismos vecinos instalaron con fondos obtenidos de diferentes actividades realizadas. Según fuentes del Ministerio de Salud, arquitectos ambientales contratados por la institución verificaron el lugar y aseguraron que el “estudio de impacto ambiental no tuvo objeción”, convenientemente, indicaron.

Sin embargo, intentamos confirmar la versión con el gerente del “Proyecto Ñamyasãi Salud y Familia” del

Ministerio de Salud, Víctor Bernal, pero no atendió nuestras llamadas telefónicas y tampoco respondió nuestros mensajes vía WhatsApp.

Ante el vacío hecho por los funcionarios municipales, los pobladores de la Villa Conavi 2 decidieron solicitar varios documentos a la Municipalidad de Luque, como planos, permiso de construcción, resolución municipal sobre aprobación de planos, certificado de impacto ambiental y otros, pero no recibieron respuesta, según las quejas.

Hace una semana el director de Gabinete de la Comuna, Pablo Pedrozo, junto con otros funcionarios y representantes de la empresa Celdetec Ingeniería, recorrió las plazas municipales Las Avellanas, Pakuri y Mitã Aty, para “el reconocimiento y medición de los terrenos”, donde se realizarán las construcciones.

La plaza Mitã Aty, desde hace más de 25 años es mantenida y hermoseada mediante la gestión de los vecinos. “La Municipalidad nunca invirtió ni un solo guaraní en este lugar que nosotros mantenemos”, indicó un poblador.

Este terreno linda con otro predio de 5.252 metros cuadrados, que el antiguo Consejo de Administración de la villa Conavi 2 había cedido en 1997 al entonces Ministerio de Educación y Culto para futuros proyectos que beneficien a la comunidad, conformada por aproximadamente 300 familias.

“No nos oponemos al proyecto, solo que no entendemos por qué quieren destruir nuestra plaza y no construir la USF en el terreno de al lado o en otras plazas que no fueron hermoseadas aún y están a 200 y 300 metros de este lugar”, expresó un vecino.