Nenecho comprará uniformes por G. 22.000 millones para funcionarios municipales

En la última sesión de la Junta Municipal de Asunción se dio entrada al mensaje Nº 491/2023 de la Intendencia Municipal. En este, el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), solicita permiso para proceder al llamado a Licitación Pública Nacional N° 01/23 para la “Adquisición de Uniformes para funcionarios municipales – Plurianual” ID N° 410.089. Asimismo, se remitió el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente para su aprobación por parte del pleno de la Junta.

Lea más: Municipalidad de Asunción: En tres años, Nenecho contrató unos 1.000 funcionarios

Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el monto global estimado para la compra es de G. 21.873.119.822. La convocatoria estaba prevista para agosto del año pasado, pero aún sigue programada y recién ahora vuelve a avanzar.

Lea más: Nenecho “no sabe” a cuántos funcionarios contrató en la Municipalidad de Asunción

En el llamado se incluye la compra de camisas de hombre, camisas o blusas de mujer, camisetas, chalecos de protección, chalecos para dama y caballero, delantal de soldadura, gorras, guantes protectores, pantalones de sport, pantalones y pantalones cortos.

Nenecho tiene 9.358 funcionarios en la Municipalidad de Asunción

Solo la Intendencia municipal cuenta con 7.946 funcionarios, según las nóminas oficiales de la propia comuna. Por su parte, la Junta suma 1.421 funcionarios. En total, suman 9.358 funcionarios.

Lea más: La Municipalidad de Asunción gasta G. 2.092 millones por día en salarios

De la intendencia, 2.934 son nombrados, hay 3.978 jornaleros, 836 contratados, 87 comisionados y 111 están bajo la figura de “cobro de honorarios”. No obstante, lo que llama la atención es que no se ve a gran cantidad de funcionarios en las oficinas municipales, y las autoridades se quejan de no tener suficientes funcionarios operativos en las calles. Por lo que la pregunta es: ¿Dónde están todos los funcionarios?, y ¿para quiénes son los uniformes?

Lea más: Junta Municipal de Asunción: hay 1.400 funcionarios, pero las oficinas se muestran semivacías

La Municipalidad destina G. 2.092 millones diarios para el pago de sueldos. La astronómica cifra equivale al 81% de todo el dinero que aportan los contribuyentes capitalinos. Un minucioso trabajo realizado por ABC, cruzando información de bases de datos, permitió detectar que los funcionarios que figuran con año de ingreso 2020, 2021 y 2022 suman 1.050.

El intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez asumió como intendente en diciembre del 2019, por lo que la mayoría de los funcionarios contratados desde 20200 corresponderían a su periodo.