Asociaciones de asegurados y jubilados piden al Senado intervención al IPS

Tanto la asociación de asegurados como la de jubilados de IPS y otras organizaciones firmaron un pedido requiriendo al presidente del Senado una intervención a la previsional.

“Considerando todas las situaciones de descalabro en materia de salud, en cuanto a la atención, que es de público conocimiento, así como todo lo que tiene que ver con las situaciones irregulares en materia administrativa, a lo cual nosotros consideramos subyacen hechos de corrupción de manera muy clara”, expresó Eduardo Aguayo, presidente de asociación de asegurados de IPS.

Una de las situaciones que preocupan a los asegurados que pidieron la intervención del Poder Legislativo refiere al uso de las reservas técnicas, lo que podría poner en peligro el futuro de miles de jubilados, según denunciaron.

Lea más: Jefa del IPS tiene a toda su familia ubicada en el ente

“Para nosotros esto es muy serio, grave y por eso solicitamos al Poder Legislativo se tome intervención de manera tal a que se exija los motivos concretos, se puedan exponer los motivos concretos y las documentaciones que sustentan la utilización de estas reservas y estas situaciones de malversación”, agregó Aguayo.

Situación del IPS va a empeorar, según asociación

Según el presidente de la asociación, la situación financiera de la previsional no solamente va a empeorar, debido a que las explicaciones que se han hecho hasta hoy desde IPS, a través del gerente de Administración y Finanzas, en realidad no justifican la utilización de las reservas técnicas.

“Es decir, tanto la situación de la pandemia, que ya fue superada, el IPS a partir de mayo del 2023 daba cuenta que los ingresos eran de US$ 98 millones, eso significa que el 54% que va al fondo de jubilaciones y pensiones tiene dinero de sobra como para pagar todo el servicio y los beneficios”, agregó Aguayo.

Entonces, eso no puede explicar cómo puede existir déficit, según argumentó, mientras que, por otra parte, colocan como argumento el aumento de los haberes jubilatorios.

Lea más: IPS: el 57,3% de cotizantes no alcanzarían los años necesarios para jubilarse

“Eso tampoco tiene un sustento, considerando que el aumento no se da respecto a todos los jubilados. Es decir, hay que considerar que hay 65.000 jubilados más o menos y no todos son jubilados por edad: está gente pensionada, beneficiada por la cuestión de accidentes de trabajo. Además del conjunto de jubilados, solo aquellos que están percibiendo un haber jubilatorio mínimo son beneficiados. Son 12.000 jubilados, entonces no se puede explicar cómo siendo que ese aumento ni siquiera alcanza el 1% del total de las reservas técnicas pueda plantearse como justificativo para utilizar esos recursos”, finalizó.