Antigua modista itapeña celebra a lo grande sus 100 años de vida

Una de las más antiguas modistas de la localidad de Itapé, departamento del Guairá, doña Adela González Viuda de Ríos, celebró sus 100 años de vida rodeada de sus hijos, nietos, bisnietos y hasta tataranietos que llegaron desde distintos puntos del país para participar del “karu guasú” que se realizó en su honor en el polideportivo municipal de la ciudad. La longeva mujer nació un 20 de junio del 1923 y desde los 14 años de edad se dedicó a la costura, profesión con el cual sacó a adelante a su familia y continuó hasta los 90 años.

“Con mucha alegría celebro mi cumpleaños porque vino toda mi familia. No tengo ningún secreto para llegar a esta edad; solo sé que estoy bien con Jesús y la Virgen María a quienes me encomiendo siempre, así como me encomendé los 70 años que trabajé como modista con mi máquina de coser, hice de todo: pantalones, vestidos, camisas y cualquier prenda para otras personas. Así le sostuve a mi familia, les mandé a todos mis hijos a estudiar a Villarrica; a las mujeres, a los niños y les enseñaba que si no quieren estudiar y dejan la escuela, después se arrepienten, que es importante estudiar”, comentó doña Adela.

A pesar de su longevidad, doña Adela se encuentra totalmente lucida; habla con fluidez, camina con la ayuda de un bastón y a excepción de la diabetes, no padece ninguna otra enfermedad aparte de achaques comunes por la vejez. Tuvo 12 hijos de los cuales 7 continúan a su lado, 50 nietos, más de 100 bisnietos y un total de 19 tataranietos.

Venció al cáncer

A sus 85 años de edad los médicos le habían detectado cáncer de colon a doña Adela y sin necesitar de cirugías y con pocos tratamientos venció a la enfermedad. Siempre con su fe en Jesús, la Virgen María y a la Tupãsy Paso de Itapé, indicó.

“Para nosotros es un milagro viviente porque a sus 85 años se le había detectado cáncer de colon y se salvó por un milagro, sin necesidad de operaciones, pero por medio de un milagro se curó, está con nosotros siempre lúcida y guapa. Ella le reconoce a todos y es la única que alcanzó esa edad en el pueblo de Itapé. Para nosotros ella es lo más grande, es la mamá de todo el pueblo, es nuestra reina”, celebró una de sus hijas, Felicita Ríos González.