Peaje fluvial: concluyen que informe de Argentina no justifica el cobro

La Comisión Nacional de la Hidrovía Paraguay-Paraná se reunió el martes último para el análisis técnico de la información presentada por la delegación de Argentina, sobre la medida unilateral adoptada para el cobro de un peaje en el tramo de la Hidrovía Paraguay-Paraná entre el Puerto de Santa Fe y la Confluencia con el Río Paraguay y la conclusión fue que no tiene justificación, según la información publicada por la Cancillería Nacional.

El comunicado explica que luego de la revisión de la documentación presentada por Argentina, desde la perspectiva técnica, se determinó que no existe información que demuestre intervenciones ejecutadas de dragado, redragado o balizamiento, en el tramo en cuestión, necesarias para la navegación segura y que pudieran justificar el cobro de una tasa retributiva por un servicio efectivamente prestado, conforme a lo establecido por el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.

Añade que la posición a ser presentada por Paraguay durante la LIX Reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, prevista para este viernes 23 de junio, en Buenos Aires, Argentina, fue elaborada en el ámbito de la Comisión Nacional, durante las jornadas de trabajo altamente especializadas que tuvieron lugar los días 7, 8 y 14 del presente mes.

Destaca que el análisis técnico involucró la participación de profesionales de las instancias institucionales competentes y vinculadas a la navegación fluvial, tales como Marina Mercante, dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP); el Comando de la Armada, la Prefectura General Naval; el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym); y la Asociación de Capitanes de Cabotaje, Prácticos de Asunción a Río de la Plata y Oficiales de Ultramar. Igualmente, por el sector privado participaron también representantes de los gremios de puertos privados (Caterpa); de industrias aceiteras, Cappro; de exportadores de granos, Capeco, entre otros.

Al respecto, el directivo del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Juan Carlos Muñoz, comentó que Paraguay agotará mañana la instancia en el ámbito técnico, buscando derogar el peaje fluvial establecido por Argentina en el río Paraná, en el marco de la reunión de la Comisión del Acuerdo, en Buenos Aires, en la Embajada de Uruguay, país que tiene la presidencia protémpore del organismo regional.

Muñoz explicó que la delegación paraguaya ya terminó de cerrar la documentación y ahora queda esperar cuales serán las posturas de los demás países, aunque suponemos que acompañarán la de Paraguay, tal como fue en las reuniones anteriores.

“Se estima que la reunión de este viernes de la Comisión del Acuerdo será la última y después habrá que ver ya cuales podrán ser las instancias siguientes”, expresó. Recordemos que las facturas emitidas por el Ministerio de Transporte de Argentina en concepto del peaje de US$ 1,47 (un dólar con cuarenta y siete centavos) por tonelada de registro neto, de enero a mayo de este año se estimó en unos US$ 5 millones. Pero solo una empresa pagó hasta ahora, y lo hizo bajo protesta, unos US$ 800.000.