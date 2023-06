Cuidacoches no van a desaparecer con el estacionamiento tarifado de Parxin

El presidente de la Asociación de Cuidavehículos de Asunción, Vicente Gómez, explicó a ABC que hay 450 personas censadas por la Municipalidad de Asunción y que, por ende, pueden entrar a trabajar con el consorcio Parxin, concesionario del estacionamiento tarifado, cuando este entre en vigencia.

Para la Contraloría General de la República no está claro cuál es la empresa líder del consorcio, pero el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), anunció que firmará la orden de servicio a favor de Parxin en los próximos días. Será a más tardar en esta última semana de junio, según el calendario establecido, indicó el jefe de Gabinete, Federico Mora.

Gómez explicó que de los 450 cuidacoches censados, con Parxin acordaron que “serán contratadas 60, 70 personas ahora mismo. Van a tener capacitación y luego, de acuerdo a los lugares donde estarán, se irán contratando más empleados”.

Los censados, detalló, son de barrio Santa Ana, barrio Obrero, Bañado Tacumbú, Chacarita, Trinidad y algunos de Zeballos Cué. Hay quienes vienen de Limpio, indicó después.

No podrán instalarse cuidacoches que no sean contratados por Parxin, dicen

El presidente de los cuidacoches explicó que en su gremio hay poco más de 1.000 asociados. Quienes no sean asociados y no estén censados, no podrán trabajar con Parxin, aseveró, y tampoco podrán cuidar rodados dentro de las zonas que estarán dentro del sistema de estacionamiento tarifado.

“Solamente las personas que están inscriptas en nuestra asociación y que están contratadas, van a trabajar en los lugares marcados”, advirtió Gómez. “Las otras personas pueden irse a otra zona que no sea tarifada. Yo no puedo garantizar si van a hacer eso o no, pero de tener que salir de los lugares marcados por la empresa, eso va a ser así, sí o sí”, añadió.

Vicente Gómez explicó también que aún tienen muchos puntos que resolver con Parxin. Como empleados, los cuidacoches ganarán sueldo mínimo y estarán inscriptos en el Instituto de Previsión Social (IPS), pero no se resolvió si podrán limpiar los autos que cuidan, como ocurre actualmente.

Cuidacoches que también lavan autos ganan unos G. 100.000 por día

El dirigente contó que ahora, por un lado cobran por la custodia y, por otro, por el lavado, que oscila entre los G. 20.000 y los G. 25.000. “Eso tenemos que dialogar con la empresa si va a ser posible o no”, dijo.

Según Gómez, entre cuidado y lavado, un cuidacoches está ganando unos G. 100.000 por día. “Depende del día, a veces se lleva entre G. 50.000 y G. 70.000. Aparte, si hacés uno o dos lavados, entonces alcanzás los 100.000″, indicó el dirigente de los cuidavehículos. El jornal diario actualmente es de G. 98.089.