Con presencia de ministros de la Corte Suprema de Justica habilitan cámara Gesell y diplomado de Ciencias Jurídicas

Oficialmente esta mañana se realizó la habilitación de una cámara Gesell en la novena Circunscripción Judicial de Misiones. La misma está ya en funcionamiento desde el 2021, promediando con tres entrevistas de manera semanal.

EL ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos mencionó que “nosotros como sociedad tenemos una deuda muy grande con los niños y niñas. Ya no podemos seguir admitiendo los abusos, eso es espantoso y así no podemos hablar de civilización y menos de hablar de democracia si no tenemos la suficiente capacidad de proteger a nuestros hijos”.

“Con la inauguración de este instrumento científico se va a facilitar la aplicación de la ley en el Paraguay, principalmente en la protección de los niños y niñas. Con esto estamos descentralizando la Justicia y ese es el objetivo de esta Corte y así facilitar también el acceso a justicia en los lugares más alejados de nuestro país”, expresó Ríos.

También en la ocasión se realizó la habilitación del Diplomado en Ciencias Jurídicas y estaría abarcando las áreas de Derecho Civil y Procesal Civil, Derecho Penal y Procesal Penal, Derecho Laboral y Procesal Laboral, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Derecho Penal Juvenil y Justicia Restaurativa, Derecho Constitucional, Ejecución Penal, Competencias en el Juzgado de Paz y la Mediación. Contará una duración de 100 horas y evaluaciones por módulo.

“Es un diplomado multifueros que es una primera parte porque también estamos preparando para habilitar otros diplomados en derecho procesal que estarán abiertos ya a los mal llamados abogados pasilleros”, añadió Víctor Ríos.

Aparte de estas habilitaciones también se inauguró un telecentro que estará a libre uso de la ciudadanía en general y donde los interesados de este diplomado puedan realizar sus clases virtuales.