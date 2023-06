Microtráfico está matando a nuestros niños, alerta ministra de la Niñez

La ministra de Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, valoró este martes la promulgación de la Ley de emergencia nacional por consumo de sustancias psicoactivas. También apuntó contra el microtráfico, cuyo combate debería ser el punto principal para prevenir y evitar el consumo entre niños, niñas y adolescentes, que tienen un fácil acceso a las drogas, considera la secretaria de Estado.

Según Martínez, las fuerzas de seguridad deben “perseguir” y “atacar” el microtráfico tanto como el tráfico de drogas a gran escala. “Mientras no se ataque el microtráfico y los niños tengan ese acceso tan fácil, esto no va a parar y va a empeorar. Esto es un problema de salud. Estamos haciendo acciones paliativas”, afirmó.

La ministra señaló que como cartera de Estado solo pueden rescatar a menores de edad con problemas de adicciones en un centro transitorio con capacidad para solo 12 personas, en Lambaré. “Tenemos acciones, pero son absolutamente insuficientes. No cubren ni el 30% de la cantidad de niños que están con ese problema. Niñez no se puede hacer cargo porque no tenemos las condiciones”, expresó.

Niños y adolescentes con adicción a drogas, necesitan atención en salud mental

Teresa Martínez lamentó que no se tenga un programa de salud mental para los niños que caen en el consumo de drogas y alentó a que con una labor interinstitucional se pueda conseguir presupuesto para hacer que funcione la Ley, promulgada por el presidente Mario Abdo Benítez el 21 de junio pasado.

“Esto es lo que está matando a nuestros niños. Si no se toma la decisión de atacar el microtráfico como corresponde, nunca vamos a llegar a tiempo ni va a ser suficiente para la rehabilitación”, lamentó.

Igualmente, Martínez consideró relevante que se haya promulgado la Ley 7.104, que declara emergencia por consumo de sustancias psicoactivas, para que se visibilice el problema e intervenga el Estado. “La Ley es muy oportuna y bienvenida”, expresó.

Convierten a niños en adictos para luego usarlos como vendedores, denuncia ministra

La titular de Niñez y Adolescencia apuntó sobre personas que primeramente convierten a los niños en adictos para luego utilizarlos como vendedores de sustancias ilícitas.

“Captan a los niños, hoy día desapareció la cola de zapatero que antes era el problema y no había tanto daño. Ahora está el crack, la cocaína y otras sustancias quedan descerebrados los niños. Es un daño que va a tener un costo social elevadísimo. No van a poder adquirir habilidadades para la vida”, afirmó.