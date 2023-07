Estacionamiento tarifado: aún no resuelven conflictos con Villa Morra ni tratan iniciativa popular

Aún hay conflictos que no se han resuelto en torno al estacionamiento tarifado y su implementación en Asunción, por lo que la presión ciudadana crece. Varios barrios exigen no ser incluidos en el sistema y, por otro lado, más de 9.000 asuncenos piden que directamente no sea implementado. Este martes concejales tratarán el tema.