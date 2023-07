“No están en sus cabales el intendente Nenecho y Federico Mora”, aseveró el Dr. Wilfrido Fernández

El Dr. Wilfrido Fernández del Movimiento de acción vecinal Las Mercedes, debe reunirse este martes a las 11:30 con la comisión de legislación de la Junta Municipal de Asunción para hablar sobre el plan de implementación del estacionamiento tarifado en Parxin.

El representante del núcleo vecinal dijo que son promotores de la iniciativa popular, que ya ha cumplido con todos los requisitos de la ley.

“El presidente de Justicia Electoral el Dr. Jorge Bogarín le ha ordenado a la municipalidad tratar nuestra iniciativa popular. El oficio es muy claro, detalla muy puntualmente todos los requisitos que han sido cumplidos, y además él acompaña de forma responsable 188 fojas de actuaciones y enviaron un CD que engloba todo el expediente”, detalló.

“No están en sus cabales y siento mucha pena por él y por los concejales”

En la Junta Municipal, “a nosotros nos sorprende la postura de algunos concejales como Félix Ayala que me comentaron de que salió en ABC que este señor dice que no corresponde tratar por ahora la iniciativa popular porque la Justicia Electoral no ha remitido la copia de lo que es la iniciativa popular, que es básicamente un proyecto de ordenanza municipal”.

El conocedor de las leyes alegó: “Yo siento mucha pena por él y por los concejales que piensan así porque está bien, uno puede tener su postura a favor o en contra, eso es comprensible”.

“Pero desacatar una orden judicial que viene de la máxima autoridad, porque el Dr. Jorge Bogarín es como el presidente de la Corte Suprema en el área electoral. Animarse a criticar o hacer la apología de que no se puede tratar por esto o lo otro, eso es un delito, un desacato abierto a la autoridad judicial”, opinó.

“No están en sus cabales, y Félix Ayala obra como un abogado de Parxin”

Lo explicó de esta manera: “en primer lugar no es cierto que falta nada. Y en segundo lugar cuando vos recibís una orden judicial y se le escapó al juez adjuntar algo, vos tenés que hacerle saber. Vos no estás en tu derecho de no cumplir esa orden judicial”.

Entonces parece que el concejal Félix Ayala está obrando no como un concejal ya desde hace tiempo, no de ahora sino como un abogado de Parxin.

¿Qué pasa si esta comisión decide dictaminar en contra del pedido y luego el pleno ratifica esto? “Ahí tenemos la última instancia del intendente para que vete o promulgue”.

Al reflexionar expuso: “Yo siento mucho decir lo que voy a decir: le conozco muy bien al papá del intendente, profesor de la Facultad de muchos años, un camarista conocido del Poder Judicial en materia penal, el Dr. Óscar Rodríguez Kennedy”.

“Yo también soy profesor de Derecho UNA hace más de 40 años, yo le tengo un respeto normal digamos a él, a su hijo y toda su familia”.

“Ha sido una decepción”, según Fernández

Añadió: “Pero realmente ha sido una decepción porque cuando nos fuimos a hablar, cuando él primero suspendió la implementación del tarifado, que una vez que se haga la investigación y salga la evidencia de que hay causal de rescisión de Parxin a él no le iba a temblar la mano”.

“Pero después sale, que va a someter a consulta pública y tampoco hizo eso”.

Según el Dr. Fernández, “a través de Federico Mora -su jefe de gabinete- el intendente dio a conocer que no se va a consultar a la ciudadanía, sino más bien sobre detalles de la implementación”.

Y arremetió: “Yo creo que no están en sus cabales, -el intendente Nenecho y su jefe de gabinete Federico Mora-, porque desobedecer una orden judicial no es poca cosa, inclusive en el Paraguay. Yo comprendo que no estamos en Suiza o en Alemania, pero aún así animarse a desobedecer una orden judicial no es un dato menor, más todavía de un servidor público calificado como él es”.

Más adelante observó: “la ley es muy clara, dice que la iniciativa popular bloquea todo otro proyecto similar. Tiene un efecto bloqueador sobre implementar o no una orden de servicio a favor de Parxin”.