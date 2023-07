Estacionamiento tarifado: Intendente firmó orden de trabajo, pero se espera tratamiento de iniciativa popular

Este martes, Óscar “Nenecho” Rodríguez, intendente de la Municipalidad de Asunción, informó públicamente que él ya firmó a orden de trabajo para la implementación del estacionamiento tarifado. Sin embargo, aclaró que todavía no se corre el traslado al consorcio Parxin, quien está a cargo de implementar el sistema.

La decisión de no enviar la orden de trabajo se da debido a que el ejecutivo municipal está aguardando que la iniciativa popular mediante la cual 9.000 asuncenos firmaron su oposición a que se implemente el estacionamiento tarifado mientras no haya un sistema de transporte público de calidad, sea tratado por la Junta Municipal.

Jefe de gabinete reitera que iniciativa no aplica a sanción de la Corte

Por su pate, Federico Mora, Jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, reiteró que a su criterio una iniciativa popular no aplica a una sanción de la Corte Suprema de Justicia.

“El expediente está en la Junta Municipal. Ellos lo tienen que tratar. Entiendo que en esta semana lo harían. Lo que sí sabemos y lo adelantaba el intendente es que es un expediente muy escueto, tiene unas tres páginas y la fundamentación, habiendo también que señalar que una iniciativa popular no aplica a una sanción de la Corte Suprema de Justicia”, explicó.

“La Junta tiene que hacer el análisis a la presentación recibida de una colecta de firmas para tal motivo que es la no implementación de una ordenanza para la no implementación del estacionamiento tarifado. Y dentro de eso, en el análisis va a surgir de que hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y que la iniciativa popular no aplica para estos casos”, insistió

“Lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia no tiene otra opción más que su cumplimiento”, sentenció Mora.