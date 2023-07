Estacionamiento tarifado: Intendente firmó orden para Parxin, pero espera tratamiento de iniciativa

Ayer, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), intendente de Asunción, informó que ya firmó la orden de trabajo para la implementación del estacionamiento tarifado. Sin embargo, tomó la decisión de no enviarla a la concesionaria, Parxin. Esto es debido a que se resolvió aguardar que la Junta Municipal trate la iniciativa popular mediante la cual 9.000 asuncenos piden que no se implemente el estacionamiento tarifado mientras no haya un sistema de transporte público de calidad.

Por otra parte, ayer, concejales de Asunción recibieron en reunión de comisión a los líderes de la iniciativa ciudadana, destrabando de esta manera el pedido, que fue presentado hace semanas. Sin embargo, aún no se dio el tratamiento oficial del tema en el pleno de la Junta Municipal.

La reunión con los vecinos fue en sesión ordinaria de la Comisión de Legislación. Ricardo Meyer, uno de los representantes de la iniciativa, explicó que esperan ser convocados ante el pleno de la Junta Municipal próximamente, cuando se dé tratamiento oficial al pedido, como exige la Ley.

El pedido, avalado por 9.000 firmas asuncenas, ha tenido varias idas y vueltas. Primero se tuvo que esperar varias semanas a que las firmas sean validadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Luego, cuando finalmente fueron validadas y remitidas a la Junta Municipal, el TSJE no mandó el proyecto de ordenanza, que es lo que se plantea, sino solo una nota con las firmas.

Estacionamiento tarifado: concejales podrán aceptar o rechazar suspensión

Ante la burocracia, Ricardo Meyer explicó que el jueves pasado presentaron ellos mismos el proyecto de ordenanza a la Junta Municipal para que lo puedan tratar con las 9.000 firmas que ya había enviado el TSJE al legislativo.

Todo esto fue explicado en la reunión, a los concejales Humberto Blasco (PLRA), Jazmín Galeano (PEN), Fiorella Forestieri (PLRA), entre otros presentes en la sesión de comisión.

Meyer explicó que espera que hoy, miércoles, ingrese en el orden del día de la sesión ordinaria el proyecto de ordenanza y sea derivado a comisión. Desde ahí se debe invitar a los ciudadanos proponentes de la iniciativa a que participen en el debate, ante el pleno de la Junta Municipal. Luego los concejales puede decidir si rechazar o aceptar el proyecto de ordenanza.

“No están en sus cabales”

Wilfrido Fernández, del Movimiento de acción vecinal Las Mercedes, dijo ayer que el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, su jefe de gabinete, Federico Mora, y el concejal Félix Ayala (PLRA), “no están en sus cabales” por desobedecer una orden proveniente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Lo dijo en referencia a que en varias ocasiones dieron a entender que podrían no tratar la iniciativa ciudadana.

“El presidente de Justicia Electoral, el Dr. Jorge Bogarín, le ha ordenado a la municipalidad tratar nuestra iniciativa popular. El oficio es muy claro, detalla muy puntualmente todos los requisitos que han sido cumplidos, y además él acompaña de forma responsable 188 fojas de actuaciones y enviaron un CD que engloba todo el expediente”, detalló Fernández.

En otro momento, Fernández se refirió a la postura de los concejales. Específicamente dijo que el concejal Félix Ayala (PLRA) ya no está obrando como un concejal desde hace tiempo, sino como un abogado de Parxin, la concesionaria del sistema.

También los cuidacoches anunciaron ayer que, de implementarse el estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción, acabarán con la práctica de reservar lugares con objetos como cajas y conos.