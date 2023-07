Pilar: recuerdan hoy el natalicio del poeta Carlos Miguel Jiménez

En la ciudad de Pilar recuerdan hoy el nacimiento del ilustre poeta Carlos Miguel Jiménez, autor de varias obras de poemas, varias de ellas musicalizadas. Nació un 5 de julio de 1914 en la capital del Ñeembucú, hijo de doña Amalia Felisa Jiménez. Su padre fue un inmigrante alemán conocido como Carlos Federico Brackebusch.

Lea más: Organizan festival para recordar el natalicio de Carlos Miguel Jiménez

Se mudaron a Asunción cuando el genio de las letras tenía 8 años edad. Estudió en un colegio público y muy pronto sus maestros se dieron cuenta de que el joven contaba con un talento impresionante para hablar y expresarse, por lo que le dotaron de libros para enriquecer sus conocimientos.

Según la historiadora y exvecina del poeta profesora Norma (Kitty) Ántola Vda. de Amarilla, Carlos Miguel Jiménez fue un excelente alumno hasta convertirse en presidente de Centro de Estudiantes y cuando se veía venir la Guerra del Chaco (1932-1935) a él no le gustó esa situación, por lo que arengó a sus compañeros a buscar la paz, comenta la historiadora.

Perseguido

Recordó que a raíz de esta situación fue enviado a Isla Margarita (Chaco Paraguayo) frente a Puerto Murtinho (Brasil). En el lugar comenzó a enseñar en las escuelas, se convirtió en profesor de los niños, pero luego se escapó de sus custodios y regresó a su tierra natal, Pilar, donde vivió un tiempo y luego ganó la frontera y pasó a vivir en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, en 1936.

Según la profesora Norma Ántola, el poeta pilarense llegó a Buenos Aires en 1939, donde comenzó a trabajar en una radio de la capital bonaerense.

“Carlos Miguel Jiménez trabajaba de libretista en una radio, se dedicó a escribir glosas que en aquel entonces se utilizaban mucho”, refirió.

“Estando en Buenos Aires comenzó a escribir; él hacía la letra y los otros (músicos) ponían la melodía, hasta ahora no se sabe en qué momento escribió la letra de la música “Flor de Pilar” porque él les cantó a todas las mujeres, pero no tuvo pareja, tampoco se sabe que haya dejado descendencia, pues él no tuvo familia, no tuvo nada, vivió con su hermana Berta en la ciudad de Asunción, básicamente se perdió la historia de Carlitos”, señaló.

La docente recuerda que en 1938 se estrenó Nanawa en la ciudad de Buenos Aires, al que asistió el mariscal José Félix Estigarribia, quien tuvo la oportunidad en ese entonces de abrazarse con Carlos Miguel Jiménez.

Mi Patria Soñada

Apuntó que en la letra de Mi Patria Soñada el poeta plasmó todo lo que él soñaba, todo lo que él deseaba. “Entonces, en la composición de Mi Patria Soñada, existe una anécdota que dice que en 1952, él escribió esa letra y le entregó a Agustín Barbosa, cuando ya él vino de su exilio en 1940. A pesar de que Barbosa estaba enfermo recibió la letra de Carlos Miguel para luego convertirlo en canción”, recordó.

Según comentó la docente e historiadora Norma Ántola el vate pilarense fue perseguido por su forma de expresarse. “No estaba de acuerdo con la forma de gobierno del presidente Higinio Morínigo, y fue perseguido, tal es así que en una noche un grupo de personas le acuchillaron y afectó su vista, quedando ciego posteriormente. Él declaró una vez que fueron los “‘Guiones rojos’ los que le hicieron este acuchillamiento”, señaló.

Finalmente, Ántola recordó que Carlos Miguel Jiménez fue su vecino en Asunción cuando ella estudiaba licenciatura en historia.

“Él fue mi vecino cuando yo fui a estudiar en Asunción. Yo, cada mañana, a las 8, salía para irme al Archivo Nacional para hacer mi trabajo e investigación y él estaba pegado a la casa donde yo vivía, y me decía: Hazme cruzar nomás esta calle y yo ya me voy a manejar. Me tomaba del brazo, él con su bastón ya ciego, se iba para APA (Autores Paraguayos Asociados)”, relató.

La profesora y historiadora Norma Ántola recordó que el poeta pilarense murió en la más absoluta miseria, olvidado por las autoridades y que, antes de morir, escribió los versos de Penumbra en la cual plasmó la última parte de su vida.

Falleció en Asunción el 29 de agosto de 1970. Sus restos descansan hoy en día en la plaza que lleva su nombre en un mausoleo en el barrio Villa Parque de la ciudad de Pilar.

La dirección de Cultura de la Municipalidad de Pilar realizará un festival esta noche en la plaza que lleva el nombre del poeta para celebrar el día de su nacimiento.