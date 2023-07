Video: así luce la Costanera Sur de Asunción con un avence del 70%

El avance de la Costanera Sur de Asunción está superando el 70% con los trabajos de pavimentación que actualmente realizan, según estiman desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La carpeta asfáltica se extiende más de 1 km de la vía, que cuenta con un ancho de 14 metros en ambos sentidos de circulación, además de los 7,6 km previstos, la mayor parte de los tramos asfaltados ya se encuentra señalizados.

El proyecto incluye tres puentes de hormigón armado que se encuentran totalmente concluidos, además de la recuperación de 300 hectáreas de la capital, de las cuales 65 serán destinadas a la construcción de 1.500 viviendas sociales, destinadas a familias que por décadas sufrieron las consecuencias de las crecidas del río Paraguay. El costo de las viviendas sociales asciende a US$ 100 millones y serán financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Costosa costanera culminaría en julio del 2024

Según los voceros del Consorcio del Sur, integrado por la española Eurofinsa SA y la paraguaya Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T & C), la Costanera Sur culminaría recién en julio del próximo año, sin embargo, prevén habilitar la vía para los automovilistas desde diciembre de este año.

La obra es criticada debido a que terminará costando más de US$ 171 millones, unos US$ 22 millones por km, incluyendo las tasas de interés de la financiación, teniendo en cuenta que al principio la obra fue adjudicada por US$ 130 millones.

¿Con qué calles se conectará la Costanera Sur?

El acceso a la futura avenida Costanera Sur será por la calle Colón, en el punto actual donde termina Colón, y la salida para dirigirse al centro de Asunción será por la calle Alejandro Audivert, luego O’Leary hasta Sexta Proyectada y ahí Montevideo. E ingreso y salida del sur será por la avenida Cacique Lambaré, por un tramo corto de la vía que se llama avenida Coronel Abraham Schweizer, esquina Perón.

Además, se podrá acceder por Cacique Lambaré, la avenida Cerro Lambaré, Carretera López o Avenida San Isidro y varias otras opciones de calles y avenidas que deben ser señalizadas, según expresó en una entrevista concedida a nuestro medio el ingeniero Luis María González, jefe de obras de la Costanera Sur.