Padres de una escuela de Ñemby cuestionan construcción de aulas y temen desplome

Un grupo de padres e integrantes de la Asociación Cooperadora Escolar (ACES) de la Escuela Básica 6.649 María Auxiliadora del barrio Mbocayaty del distrito de Ñemby se manifestó frente a la institución para cuestionar la construcción de dos aulas y barandas.

Los afectados indicaron que la empresa constructora Fenar, propiedad de Nery Rumich Ayala, no cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, y que en el techo solo utilizaron caños simples.

“Nuestra principal preocupación es la parte del techo en donde se tenía que instalar caños reticulados, pero solo usaron simples y tememos que ocurra algún derrumbe, y no vamos a enviar a nuestros hijos en estas condiciones”, expresó un padre e integrante de la Cooperadora Escolar, Henry Estigarribia, quien también se encadenó por el portón de la casa de estudios.

También indicó que las paredes fueron reparadas de nuevo porque ya presentaban grietas antes de ser entregada la obra, además cuestionó que las barandas de la nueva construcción, que se encuentra en la parte alta de la institución. La obra tuvo una inversión superior a G. 266 millones.

Otro de los cuestionamientos es la instalación de canaletas y que las mismas desembocan en el patio de la institución y con cada lluvia se inunda el tinglado y los niños deben de pasar por el agua para llegar a sus clases.

Responsable de la empresa garantiza la seguridad de la obra

El responsable de la empresa constructora Fenar, Nery Rumich, manifestó que fue cambiado el proyecto original, y descartó la posibilidad de algún tipo derrumbe e instó a los padres a enviar a sus hijos sin pendientes.

“La preocupación de los padres no tiene razón de ser, no existe ninguna posibilidad de derrumbe, y se cumplió con todos los requisitos establecidos en el contrato y vamos a presentar todos los documentos al Ministerio de Educación y Ciencias,” expresó Rumich.

Agregó que están en la etapa de garantías y que se corregirán todas las falencias que existiesen antes de llevar a los niños en las nuevas aulas, pero instó a los padres a enviar sin ningún temor a los alumnos, y que los cuestionamientos solo obedece a una cuestión política.

Igualmente el director de obras de la municipalidad, ingeniero Hugo Delvalle, garantizó la seguridad de la obra y que no existe posibilidad de desplome, y que la administración realizó las verificaciones pertinentes.

“El proyecto original fue modificado con la venia del MEC porque en un momento se proyectó el techo con doble pendiente, pero como la construcción es el límite y estaban vecinos de por medio, se cambió con una sola pendiente, pero la construcción es segura”, expresó Delvalle.

Por su lado el director de infraestructura del MEC, ingeniero Víctor Hugo Villasboa, adelantó que se solicitará todos los documentos para conocer todo el proceso de la obra, y que funcionarios del departamento de riesgos verificarán la construcción.

Denuncia ante la Comisaría y Fiscalía

Los padres no quedaron convencidos con las explicaciones de los responsables de la empresa y la municipalidad y realizaron la denuncia ante la Comisaría y Fiscalía, respectivamente, con el fin deslindar responsabilidades.

“Se realizó la denuncia correspondiente, porque los responsables de la obra no explican porque no se utilizaron los materiales reticulados en el techo, y además está empresa ya tiene antecedentes en la localidad de Lambaré, y no vamos a poner en riesgo la vida de nuestros hijos”, expresó el presidente de la cooperadora escolar, Víctor Figueredo.

La municipalidad, administrada por el intendente, Tomás Olmedo (ANR), adjudicó la reparación y construcción de aulas en varias instituciones educativas a la empresa Fenar, mediante la vía de la excepción.

Incidentes con funcionarios de la municipalidad

Funcionarios de la municipalidad, Hugo Rodríguez, responsable de la página oficial de la municipalidad, y Pedro Solano Franco, funcionario y seccionalero, llegaron a la mencionada institución y recriminaron a los padres y al concejal colorado, Marcelo Martínez, por cuestionar la obra.

Solano Franco, reclamó de manera airosa al referido edil por su actitud crítica hacia el jefe comunal y se jactó de ser el mandamás del barrio.