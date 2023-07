MEC: Unos 3.900 maestros elegibles aguardan acceder a puestos de directores

Docentes lograron quedar como “maestros elegibles”, tras ser evaluados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) días atrás, a través de dos pruebas, una oral y otra escrita.

Aquellos educadores que aprobaron ambas pruebas, ahora quedan a la espera de acceder a un cargo público, una vez que el MEC convoque a concurso, específicamente para cargos directivos del Nivel 2 y 3.

De 4.800 postulantes, 3.915 maestros aprobaron las pruebas y pasaron a integrar el Banco de Docentes Elegibles (BDEE) tras ser parte del Concurso Público de Oposición.

Sin embargo, desde el MEC reconocen que se deben fortalecer “áreas débiles” de maestros, atendiendo el énfasis en lecto escritura que implementará el próximo ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, que asumirá el cargo con el Gobierno de Santiago Peña, el próximo 15 de agosto.

Maestros elegibles fueron evaluados en castellano y en guaraní

“Evaluamos si se saben comunicar en español y guaraní. Están los programas de capacitación permanente para fortalecer aquellas áreas débiles que tienen los docentes. Como en toda profesión, necesitan actualizarse para mejorar su desempeño”, dijo Sonia Domínguez, directora de Evaluación Educativa del MEC.

Entre tanto, un docente que pidió mantener en reserva su identidad, reclamó que varios de los concursantes no pueden acceder a las calificaciones que obtuvieron en el concurso por un problema del sistema, en la web del MEC.

“No podemos acceder al puntaje y nos dicen que no funciona el sistema. Pasaron 5 días de las pruebas y desconocemos las calificaciones, precisamente de la evaluación oral. Me dicen que aprobé, pero hasta ahora no sé cual fue mi nota”, afirmó el educador afectado.