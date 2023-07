Gobernador de Central aseguró que a su sucesor aún le queda “un mes de muchas preocupaciones”

El gobernador saliente de Central, Gustavo Machuca (colorado cartista), convocó a una conferencia de prensa para referirse a las acusaciones sobre su administración hechas por el gobernador electo Ricardo Estigarribia (PLRA). Participaron directores y secretarios de la Gobernación.

En su defensa, aseguró que su administración ya inició los trámites para solicitar a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría de gestión para la tranquilidad de la población centralina.

Machuca enfatizó que el presupuesto institucional está siendo ejecutado acorde a lo que establecen las leyes y afirmó que “no ocultará absolutamente nada a nadie”. Dijo que el próximo gobernador está tratando de desacreditar su gestión instalando “muchas mentiras” y “le guste o no le guste a Estigarribia” saldrá por la “puerta grande”.

Señaló que aún le queda un mes de gestión, que seguirá ejecutando el presupuesto y que mientras tanto “mucho todavía se va a preocupar Estigarribia”.

Lamentó el actuar de Estigarribia

El gobernador Machuca lamentó la forma de actuar de Ricardo Estigarribia. Dijo que este último “está mal informando a la comunidad centralina haciendo énfasis en que la actual administración está haciendo uso del presupuesto que le corresponderá administrar” desde el 15 de agosto.

Agregó que no existe una ejecución excesiva de los recursos y que no dejará sin fondos a la institución departamental, tal como lo dijo anteriormente Estigarribia.

Por su parte, el director financiero de la Gobernación, Miguel Portillo, señaló que la ciudadanía puede estar “tranquila”, debido a que los procesos licitatorios hechos en los últimos meses, que son constantemente cuestionados por Estigarribia, son correctos y no afectarán a la próxima administración.

“Cualquier ciudadano que quiera ver la ejecución presupuestaria y el saldo a la fecha, puede hacerlo entrando al portal de la Gobernación del departamento Central tal como lo establece la ley de acceso a la información pública (…). Está establecido por el Ministerio de Hacienda que no podemos superar el 60% de la ejecución a la fecha; nosotros no superamos eso hasta la fecha”, dijo Portillo.

Justifican licitación por vía de la excepción

Ricardo Estigarribia cuestionó el llamado a licitación por “vía de la excepción” para la ejecución del proyecto “Readecuación de espacios públicos e instalación y provisión de parques infantiles”, cuyo presupuesto es de G. 3.156 millones.

Por su parte, el director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Gobernación, Martín Ruiz, defendió y justificó el llamado asegurando que no existe ninguna irregularidad en el mismo.

Explicó que la administración decidió ejecutar este proyecto a través de la modalidad “por excepción”, debido a los innumerables pedidos de la ciudadanía centralina, ya que la mayoría de las plazas públicas están en estado de abandono en los municipios. Agregó que serán revitalizadas para la diversión de los niños y el ocio de los jóvenes en un intento de alejarlos de los vicios.

Tanto Ruiz como el gobernador Machuca ratificaron que estos pedidos eran impostergables, debido a que no tenían la certeza de que los mismos serían atendidos por la siguiente administración. Insistieron en que la millonaria inversión no perjudicará el presupuesto total de la Gobernación para este ejercicio fiscal, tal como lo mencionó Estigarribia.

“Hasta el 15 de agosto, yo soy el gobernador de Central”

El gobernador Gustavo Machuca negó que las personas designadas por el gobernador electo Ricardo Estigarribia, como miembros de su equipo de transición, no hayan sido recibidas en la institución. Dijo que él mismo recibió a las enviadas de Estigarribia: las señoras Mirian Celeste Medina Aguilera y Gloria Elizabeth Rodríguez Espínola, y que acordaron dar apertura a los trámites para los controles del corte administrativo.

Machuca señaló que les ofreció a ambas una oficina donde trabajar y acordaron un almuerzo con Ricardo Estigarribia para coordinar los trabajos, pero que todo fue cancelado por el propio gobernador electo.

“Le ofrecí un almuerzo (a Estigarribia), se aceptó, llegó el día y a las 10:30, por un subalterno, mandó a decir que no podrá asistir. Entonces, ¿quién le cerró la puerta a quién? Le digo algo al pueblo centralin: yo agoté todas las instancias para que este señor haga lo que tenga que hacer en el equipo de transición, su equipo viene, habla una cosa y él hace otra cosa. Entonces, va a entrar el 15 de agosto como corresponde, pero hasta el 15 de agosto yo soy el gobernador del departamento Central”, dijo Machuca.

Una vez más, Machuca indicó que los informes solicitados por su par le fueron entregados a domicilio en una carpeta de 355 fojas y negó que el pedido no haya sido atendido como lo sostiene Estigarribia.

Asimismo, defendió su gestión en el área de salud y manifestó que fueron rehabilitados los servicios a través de las clínicas móviles y los puestos de salud de Central, que fueron clausurados por el destituido exgobernador Hugo Javier González (ANR cartista).

“A la fecha, más de 120.000 personas fueron atendidas con medicamentos en las clínicas móviles”, afirmó Machuca.

En el área de educación, el gobernador señaló que cuando asumió en mayo de 2022, la administración de Hugo Javier adeudaba hasta seis meses de salario a los docentes de los 14 Centros Educativos Departamentales y Municipales (CEDEM), pero que hoy todos perciben mensualmente sus respectivos sueldos.

Solicitará auditoría externa a Contraloría

Machuca fue consultado sobre la posibilidad de que la Contraloría General de la República (CGR) audite su gestión antes del 15 de agosto y el mismo contestó que “es categórico” que su administración solicitará una auditoría a la Contraloría.

“Estamos iniciando la gestión para que la Contraloría audite esta gestión. No le voy a ocultar absolutamente nada a nadie. Como dije, voy a salir por la puerta grande, le guste o no le guste a Estigarribia. Este servidor no robó y por eso estoy dando la cara y me queda un mes todavía para hacer muchas cosas, por lo tanto, mucho todavía se va a preocupar Estigarribia”, reiteró Machuca.