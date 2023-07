Chaqueñito dice que “más adelante” hablará sobre si se mantiene en Cruzada o se volverá independiente

El nuevo senador nacional Javier Vera, más conocido como Chaqueñito, asumió su cargo en medio de mucha polémica.

Ante la consulta de los medios de prensa, el congresista proveniente del Chaco paraguayo se limitó a decir que trabajará por la provisión de agua potable y educación para el Chaco.

Cuando se le preguntó cuál será su postura política y si se mantendrá independiente o formará parte de Cruzada Nacional, se mostró evasivo y solo dijo que “más adelante hablaremos de eso”.

Sobre los motivos por los cuales no se sentó en el mismo espacio físico que la bancada de Cruzada Nacional y se ubicó junto a los colorados, solo dijo que ese es el espacio que le asignaron, que no está incómodo y que los de Cruzada no dejan de ser sus compañeros.

Desbande y decepciones en Cruzada

Mucha polémica y decepciones se han dado últimamente al interior de este partido fundado por Paraguayo Cubas, que si bien llegó a posicionarse muy rápido en la representación parlamentaria, una vez que llegó a los curules comenzó a desbandarse, mostrando actitudes que reflejan todo menos unidad.

Aunque arrancó su campaña con discurso antisistema, una vez en el Congreso se encontró con otra realidad: la desintegración de sus filas.

Yolanda Paredes, líder de Cruzada en el Senado, dijo estar decepcionada de varios integrantes.

Aunque todavía era supuestamente incierto que jure, Chaqueñito estuvo el jueves desde tempranas horas en el Congreso. Fuentes no oficiales indican que estaba escondido en la oficina del senador Basilio Bachi Núñez (ANR, cartista).

“El dueño del pase”

De hecho, el mismo presidente del Congreso, Silvio Beto Ovelar, dijo abiertamente en sesión que Bachi era “el dueño del pase” de Chaqueñito.

Se cree que Núñez estaría fungiendo de “padrino político y protector” del inexperto y nuevo senador.

Inauguración vehicular simbólica de puente

En otro orden, mañana se inaugura el primer paso vehicular del puente Héroes del Chaco, que une Chaco’i con Asunción.

Hace tres años se iniciaron estas obras con un plazo de terminación de 36 meses. El acto será a las 7:30 e implicará una inauguración simbólica, teniendo en cuenta que hace 15 días se realizó la unión física del puente.

El proyecto total implica 7,5 kilómetros, uniendo las dos regiones. Estarán presentes los ministros y el presidente de la República. La intención sería habilitar y dejar las obras porque la habilitación plena se estaría concretando ya a finales de año, dentro del nuevo gobierno.

