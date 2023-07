IPS: denuncian negligencia médica que provocó la muerte de un recién nacido

Ruth Zimmerliz, abuela de un recién nacido que falleció en el Instituto de Previsión Social (IPS), denunció una supuesta negligencia médica en la atención que brindó el seguro social a su hija embarazada, que fue atendida en el Hospital Central.

Según la denunciante, el pasado 4 de julio recurrieron de urgencia hasta el establecimiento de salud tras una consulta previa en la Unidad Sanitaria IPS Villeta. Contó que el bebé no se movía más, por lo que pidieron una ecodoppler en el Hospital Central.

En el estudio clínico, realizado al día siguiente, se constató que el bebé ya estaba sin líquido amniótico, por lo que se programó una cesárea de urgencia.

“Ella ingresó a sala de parto a las 11:30, pasaron las horas y no teníamos información. Consultamos a las 15:30 y me indicaron que no preguntemos más, que ellos (los médicos) nos van a llamar. Escuchamos cómo pedían insumos para otras pacientes, pero nada para mi hija. Entonces nuevamente preguntamos por ella a las 18:00, sin recibir información. Eran las 20:00 y no teníamos ningún informe”, contó la denunciante a ABC.

Como las horas iban pasando, la abuela del bebé denunció la falta de atención a través de las redes sociales. Refierió que realizó un posteo en un grupo del IPS a las 20:30 aproximadamente. Unos 30 minutos después, desde el IPS se comunicaron con ella para exigir que borre su comentario y le aseguraron que su hija estaba por entrar al quirófano.

“A las 20:00 salí del IPS para volver a Villeta y responsablemente hice la publicación. Los médicos salieron a pedir que me retracte. Aseguraron incluso que a las 15:00 supuestamente nos pidieron insumos, pero eso nunca ocurrió. A mi hija le atendieron recién luego de que denuncie el caso en redes sociales”, lamentó.

Bebé falleció a los 12 días, por hemorragia pulmonar

Tras el alumbramiento, que fue a las 21:35, el bebé, que nació con 36 semanas, tuvo que ser asistido porque no podía respirar y debió ser intubado.

“Nunca nos dieron un diagnóstico del por qué ingresó a terapia intensiva; no nos dieron ninguna explicación. Mi nieto finalmente falleció, supuestamente por una hemorragia pulmonar; todo fue a causa de lo tarde que le atendieron a mi hija”, reclamó.

El neonato falleció el pasado 17 de julio, luego de 12 días en terapia intensiva. Según refiere el informe médico, fue por un shock refractario a catecolaminas, hemorragia pulmonar e hipertensión pulmonar severa.

La abuela del bebé afirmó que iniciarán acciones legales contra el seguro social.

No es la primera vez que los asegurados del IPS denuncian muertes de pacientes por supuesta mala praxis. Recientemente, familiares víctimas de negligencia médica se manifestaron frente al Hospital Central para reclamar mejor atención sanitaria y denunciar la inacción del Ministerio Público.