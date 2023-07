IPS Ingavi niega operación a asegurado pese a orden judicial: autoridades se exponen a proceso por desacato

Un nuevo escándalo salpica al Instituto de Previsión Social (IPS), y en particular al Hospital Ingavi. Esta vez, por una cirugía que, aparentemente, fue desprogramada, tras negarse la previsional a cubrir todos los gastos de la cirugía por una cuestión administrativa.

Victorio Rojas es un humilde mecánico de 58 años de edad que con su trabajo sostiene a su familia. Actualmente, tras una lesión, Victorio debe ser sometido a una cirugía en IPS Ingavi para colocarle una prótesis de cadera. Todo estaba listo y la cirugía estaba programada, pero el IPS se negó finalmente a proveerle de la prótesis y, hasta esta mañana, no estaban acatando una orden judicial.

El abogado de don Victorio, Osmar Yegros, indicó esta mañana en ABC TV que la orden judicial establece claramente que el día de hoy, 14 de julio, debía realizarse la cirugía y ordena al IPS colocarle la prótesis determinada por los médicos.

“Me dice que ellos no recibieron la copia. No obstante, el director de la parte jurídica de la central me dice que ya remitió. Pero la verdad es que no le admiten a mi cliente. En todo caso, la cirugía aparentemente ya fue desprogramada, pero por lo menos necesitamos que se le vuelva a programar y que se le asegure que se le va a someter a la cirugía”, señaló el abogado.

IPS Ingavi: alegan discontinuidad del aporte para negarle cobertura

El abogado de don Victorio dijo que su cliente es un humilde mecánico que sostiene a su familia con su trabajo y que el argumento del IPS, a pesar de que no lo dejan por escrito, sería el hecho de que el hombre, a pesar de haber aportado por más de 60 meses, no lo hizo de corrido, pues habría cambiado de empleador y hace 10 meses tiene un nuevo trabajo.

“Todos los trabajadores estamos expuestos a esta situación en este caso”, señaló el abogado a ABC.

“Cuando estamos allí ya a punto de someternos a la cirugía, se le programó todo ya. Él consultó el viernes pasado y ya le programaron para hoy, en ocho días. Ahí ya vemos que era urgente la cuestión, pero unos días antes de la cirugía se comunican con él para decirle que la prótesis no va a ser cubierta”, señaló el abogado.

Yegros aclaró que la prótesis cuesta más de G. 25 millones. “Tiene que comprar y si no compra y no se somete... Imagínate, un señor de 58 años que se quede paralítico... No digo que se va a quedar paralítico, (pero) hay alta probabilidad de que se quede paralítico si es que no se somete de una forma urgente a esta cirugía”, aseguró.

¿Qué dice la orden judicial para el IPS?

El abogado Yegros señaló que “la orden dice disponer que el Instituto de Provisión Social someta al tratamiento necesario, se le someta a la cirugía, se le provea la prótesis de cadera según lo recomendado por el médico tratante”.

“Porque hay también una receta y hay una ficha médica en donde el médico tratante dice que esto es una cuestión que se debe hacer”, resaltó.

Consultado sobre si las consecuencias del desacato podrían alcanzar al presidente del IPS, señaló que “tiene que ser investigado porque la nota judicial, toda nota judicial, va dirigida siempre al presidente del IPS. A pesar de que tal vez ni lo haya leído, sus asesores jurídicos están obligados a hacerle saber el alcance de esta orden”.

