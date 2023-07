Suba de tasas y los recortes presupuestarios afectan al Senacsa

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) enfrenta desafíos financieros de cara al cambio de administración debido, por un lado, al recorte presupuestario de US$ 8,4 millones y al aumento de la tasa de interés del préstamo BID/ PR-L1148 de US$ 15 millones, por el otro, la cual comenzó con una tasa del 1,12%, al 31/12/2020, pero para su vencimiento, el 15/09/2023, aumentó al 6,21%, según informe del ente.

Consultado el presidente del Senacsa, Dr. José Carlos Martin, confirmó que el crédito de referencia, de US$ 15 millones, es con un plazo a 25 años. “Solo la garantía usamos del Estado por ser una institución pública, pero financieramente el servicio se hace cargo de la deuda”, aclaró.

Inversiones recientes

Según los datos, la actual administración del Senacsa realizó inversiones por cerca de 5,565 millones, de los cuales unos US$ 3.350.000 fueron para mejorar tecnología, unos US$ 1.895.000 para mejoras infraestructura y US$ 320.000 para elevar su capacidad institucional, así como la capacitación de su capital humano.

Mencionó que, además de los topes y recortes presupuestarios por parte del Ministerio de Hacienda, así como del aumento de las tasas de interés, otros desafíos que se plantean para el Senacsa hasta el 2025 son los atrasos en la publicación de llamados y códigos de contratación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Añadió que los cambios dentro de la estructura de funcionamiento de la DNCP han ocasionado demoras en cuanto a los llamados a licitación.

También refirió como desafío la construcción del nuevo laboratorio de análisis de alimentos. “Nos encontramos estudiando la posibilidad de construir un nuevo laboratorio para análisis de alimento que requerirá una inversión de US$ 8 millones.

Además destacó que también será un desafío la compra de caravanas para la implementación y sostenibilidad del Sistema de Identificación Animal del Paraguay (SIAP), cuyo proyecto de ley se encuentra con media sanción en el Parlamento, que requiere un presupuesto bianual estimado de US$ 4,5 millones.

El titular del Senacsa habló igualmente del desafío que significa para el Paraguay el avance de Brasil y Bolivia en el levantamiento de la vacunación contra la fiebre aftosa en algunas regiones, de cara a lograr el estatus sanitario de zonas libre sin vacunación.