Ruta Simón Bolívar-Cecilio Báez-Yhú, en total abandono

El trayecto, inicia en la Ruta PY08, en pleno casco urbano del distrito de Simón Bolívar, y conecta los distritos de Cecilio Báez, San Joaquín y termina en la localidad de Yhú, donde empalma con la Ruta PY13. En total son 57 kilómetros que son sumamente importantes para la entrada y salida de la producción agropecuaria de la zona.

El trayecto está en pésimas condiciones y los conductores de vehículos deben hacer maniobras bruscas para poder esquivar los enormes baches que tiene la ruta. Las municipalidades afectadas, las suelen rellenar con escombros o tierra colorada, pero no son suficientes para solucionar el problema.

Un usuario de la ruta, Juan Estigarribia, comentó que el trayecto es sumamente peligroso y que en varias ocasiones ya se encontró con graves accidentes causados por los baches. Señaló que la ruta es muy importante para la economía de la zona y que requiere la intervención estatal.

Ruta en estado de abandono: MOPC sin recursos

El director de Viabilidad del MOPC, Ing. Héctor Olmedo, manifestó que actualmente la cartera estatal no cuenta con recursos para poder realizar los recapados de las rutas el país y lo único que pueden hacer es un “auxilio de emergencia” que consiste en bacheos de las zonas afectadas. Indicó que el país está muy endeudado y que solo el MOPC tiene una deuda de US$ 400 millones que imposibilita realizar nuevas inversiones. Sobre el punto detalló que en el gobierno de Horacio Cartes quedó una deuda de US$ 150 millones, monto que ascendió considerablemente con este gobierno.

El Ing. Héctor Olmedo solicitó a los intendentes de las localidades afectadas a enviar una solicitud específica de los baches para facilitar la intervención del MOPC.