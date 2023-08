Concepción: ordenan sacerdote a joven salesiano

Ante una multitud de fieles, González Insfrán recibió la ordenación sacerdotal en la ciudad de Concepción donde vivió durante su juventud. El domingo último celebró su primera misa en la parroquia María Auxiliadora, ubicada en el barrio Itacurubí de la capital del primer departamento.

Tras su ordenación escribió en sus redes sociales: “Gracias Dios por este gran regalo, gracias al Mons. Miguel Ángel, gracias a mi familia, a Don Bosco y la Congregación Salesiana, gracias a la @obrasalesianaconcepcionpy, gracias a todos los hermanos que me han acompañado, gracias a los laicos y jóvenes que han sido parte de este camino, gracias a todos los que hicieron posible esta hermosa celebración, gracias a todos los que vinieron a acompañarme y a los que se unieron en la oración. Perdón a los que he ofendido en este camino de preparación. Perdón por ser a veces como salesianos un rostro desfigurado de Don Bosco. Gracias por la paciencia. Oremos a la Auxiliadora para que nos guíe a ser lo que estamos llamados a ser. Desde el Noviciado me resuena esta casa de Betania como lema para este momento. Tomo a Marta, María y Lázaro como patrones de este paso. Que me ayuden a ser un sacerdote humilde, santo y misericordioso”, sostuvo.

El nuevo sacerdote nació en Asunción el 7 de septiembre de 1990 y fue bautizado en la parroquia salesiana San Vicente de Paúl en noviembre de 1991.

Ingresó al aspirantado salesiano en el año 2009, en la comunidad de Ypacaraí, y al año siguiente, realizó el Prenoviciado en la comunidad salesiana de Domingo Savio. En el año 2011 realizó el Noviciado en Alta Gracia, Córdoba, Argentina y sus primeros votos como salesiano el 30 de enero de 2012.

Del 2012 al 2014 cursó los estudios filosóficos y pedagógicos en el Posnoviciado de Asunción. El 2015 y 2016 se desempeñó como tirocinante en el Instituto Agropecuario Salesiano Carlos Pfannl de Coronel Oviedo.

En el 2017 inició sus estudios teológicos en Montevideo, Uruguay, siguió el año siguiente en San Justo, Buenos Aires, y culminó en la Universidad Católica de Asunción.

Su Profesión Perpetua la realizó el 31 de enero del 2019 y recibió la ordenación diaconal el 30 de octubre del año 2021.

Actualmente, se encuentra en la comunidad salesiana de Domingo Savio, en donde se desempeña como Coordinador de la Pastoral Juvenil Salesiana y asesor nacional de los grupos juveniles denominados Amigos de Domingo Savio (ADS) y Amigas de Laura Vicuña (ALV).