Estacionamiento tarifado es un hecho para la Municipalidad de Asunción

Nelson Mora, quien semanas atrás asumió oficialmente como jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, se refirió al sistema de estacionamiento tarifado que se encuentra suspendido y se implementaría en días más.

La semana pasada, en sesión ordinaria, concejales trataron la iniciativa ciudadana que pedía la suspensión del estacionamiento tarifado, propuesta que fue firmada por 15.000 ciudadanos, 9.000 de ellos asuncenos. El pedido fue archivado por la Junta Municipal, desoyendo el deseo de los capitalinos.

“No es que se archivó, la Junta envía la notificación al municipio (intendencia) para que pongamos en movimiento o anulemos ese contrato”, opinó al respecto Mora. Al mismo tiempo, recordó que la decisión por parte de la Intendencia ya está tomada y es la de ejecutar el acuerdo que tiene la Municipalidad con la concesionaria del sistema, el consorcio Parxin, incluso cuando para la misma Contraloría General de la República hay dudas respecto a cuál es su empresa líder.,”, dijo.

Lea más: Estacionamiento tarifado: Parxin se prepara para implementar sistema en Asunción

“Simplemente esperamos este último estadio, que se cumple, a fin de poder también respetar la propuesta de la comisión vecinal y del arquitecto Ricardo Meyer”, agregó Nelson Mora. Informó que ayer por la siesta se remitió la resolución de la Junta Municipal a la Intendencia.

“Ahora se va a preparar la documentación a fin de dar inicio al periodo. Será en los siguientes días”, comentó en referencia a la entrega de la orden de inicio al Consorcio Parxin. Añadió que una vez que la comuna otorgue esa orden de inicio, el adjudicatario tiene 120 días para cumplir lo que dicta el contrato.

¿Cuánto costará el estacionamiento tarifado?

Asimismo, Nelson Mora aclaró que dentro de los primeros 15 días, la empresa tiene la obligación de enviar un plan comunicacional y a los 20 días deben enviar un plan de paquetes de incentivos. Esto último se refiere al costo de las tarifas y a los precios diferenciales que se tendrán en caso de comprar varias horas, días o semanas de uso del espacio público.

Lea más: Estacionamiento tarifado: Junta Municipal de Asunción le puso fecha

En principio, Mora dijo que no se tendría una variación de los costos por hora, pero sí se busca mejorar la parte de incentivos para las personas que no son de Asunción y que no tenían gran descuento al comprar más tiempo de uso del espacio.

Cuando, en enero pasado, el sistema estaba a punto de implementarse, se había anunciado que se cobraría de lunes a viernes, de 07:00 a 18:00, de 20:00 a 00:00 los jueves, y de 20:00 a 02:00 los fines de semana en “zonas nocturnas”. El costo sería de G. 4.500 por hora, aunque se contemplaban tarifas ligeramente reducidas para quienes compren “paquetes” diarios, semanales o mensuales y descuentos para asuncenos.

Funcionarios de la PMT quieren comisión del estacionamiento tarifado

El Sindicato Municipal de Trabajadores de la ciudad de Asunción (Simuca) presentó una nota al intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista), en la que solicitan que se otorgue el pago a todos los funcionarios que componen la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), del 10% de todas las multas pagadas a las arcas municipales de forma mensual. Lo piden en concepto de comisión, alegando que estarán trabajando con el Consorcio Parxin a partir del primer mes en que se cobre el estacionamiento.

Lea más: Estacionamiento tarifado: Más de 9.000 asuncenos exigen derogar ordenanza que dispone su implementación

Sobre el pedido, Nelson Mora indicó: “Es una conversación que vamos a tenerla con el consorcio y con el sindicato. Es una cuestión delicada porque es una intervención público-privada (...) no tiene un rechazo total la idea, al contrario, creo que se puede consensuar, pero eso vamos a verlos en los 120 días que se tienen para dar inicio al sistema”.