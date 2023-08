Nueva gerente de Prestaciones del IPS realiza varias promesas

Este lunes, la abogada Vanessa Cubas Díaz brindó un discurso como la nueva gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS) y al respecto señaló que tendrá una serie de “grandes desafíos” que comprometerán toda su “lealtad, honestidad, espíritu y conocimiento”.

Continuando, puntualizó que la “seguridad social debe ser proveída a cada uno de los miembros de la sociedad” con el Estado, que este debe asumir la responsabilidad de garantizar la protección mediante políticas públicas.

Hablando sobre sus “desafíos” Cubas detalló que el IPS cubre poco más del 20% de la población total y está cerca del 45% de su población objetivo, por lo que uno de esos desafíos es llegar al 100% de su población objetivo, consideró.

“El IPS es el buque insignia en la protección social del sistema contributivo en el Paraguay; tenemos a disposición todos los recursos humanos y desde mi gerencia haremos el mayor y mejor esfuerzo para mejorar en ese camino”, puntualizó.

IPS: promesas de la gerente de Prestaciones

Asimismo, la abogada detalló que se buscará ampliar la cobertura y realizar unas reformas legales que garanticen “una larga vida al IPS”, como también la “protección a nuestros cotizantes y asegurados” de la previsional.

Además enfatizó que tiene un “compromiso con los aportantes y jubilados” y aseguró que cuidará “celosamente” el uso y aplicaciones del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones.

Incluso aseguró que “no transigirá” con la corrupción en su sector y sostuvo que todas las prestaciones como también los beneficios, deben ser concedidos “de manera eficaz y eficiente sin intermediarios, sin gestores, ni pérdida de tiempo”.

“No me temblará el pulso para identificar y perseguir personalmente la sanción de quienes pretendan beneficiarse indebidamente a costa de nuestros asegurados y jubilados. Me esforzaré por brindar desde la gerencia de Prestaciones Económicas una atención que siga las mejores prácticas valorando el tiempo de quienes recurren a realizar gestiones”, finalizó.

IPS: “Lucha titánica para devolver su grandeza”

Por su parte, el nuevo gerente de Salud del IPS, el Dr. Carlos Morínigo, manifestó que se realizará una “lucha titánica para devolver al IPS esa grandeza que tiene” ya desde la fecha.

“Hay mucha esperanza en la gente por nosotros; hay mucha esperanza en que esto va a ser mejor de lo que es y para eso contamos con gente de talento invaluable que debemos cuidar y proteger con todas las condiciones adecuadas para que sigan trabajando”

Finalmente, Morínigo aseguró que durante su gerencia de salud en la previsional las puertas “estarán abiertas”.

