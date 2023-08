Incan: solo faltan tres medicamentos oncológicos y no diez, dice director del hospital

El doctor Raúl Doria, director general del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) aseguró a ABC que la lista de medicamentos en falta en el establecimiento de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) no supera los tres ítems.

Desde hace varios días, los pacientes oncológicos denuncian la carencia de numerosos fármacos. Según una lista difundida por la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) actualmente son 10 medicamentos los que están con stock cero y que requieren de una urgente reposición.

Lea más: Incan sin medicamentos, ecógrafo y con meses de espera para una tomografía, denuncian

Hasta el viernes pasado, la lista era de 12 fármacos, pero el viernes se proveyó de Letrosol y Leuprolide, según indicó Juana Moreno, presidenta de la Apacfa.

“No sé quién dice, pero no es cierto. No tengo la lista en este momento, pero no hay 10 (faltantes). Lo que falta son Ciclofosfamida, Cisplatino, Capecitabina; son drogas que ya se firmaron todos los documentos. Voy a empezar a llamar directamente a los laboratorios porque ellos tienen 20 días de tiempo para proveer, pero les voy a pedir que nos provean en estado de emergencia”, indicó el doctor Doria.

Sobre la falta de Anastrazol, que no está disponible hace varios meses, aseveró que el déficit es a nivel regional. “No hay en ningún lado; no cuenta (como faltante) porque no se puede conseguir ni con todo el oro del mundo. No se está produciendo, no se consigue esa medicina”, aseveró.

Lea también: Nuevo director de Incan promete solucionar falta de medicamentos

El director general del Incan manifestó que “todas las gestiones se hicieron, ahora ya depende de la voluntad y de la disponibilidad de los laboratorios”.

Cuatro ecógrafos nuevos para el Incan están en aduanas

Sobre la falta de un ecógrafo desde el pasado mes de junio, el doctor Doria indicó que los cuatro equipos médicos adquiridos -según licitación- en diciembre del 2022, finalmente ya están en proceso de entrega al hospital.

“Tenemos cuatro ecógrafos en aduanas que ya se compraron y está en proceso de ingresar el país. Una vez que se libera eso, los cuatro (equipos médicos) vienen al Incan”, refirió.

En cuanto al ecógrafo que está averiado, el médico manifestó que se encuentra en proceso de reparación. “Se está viendo con el proveedor; están faltando piezas y están viendo conseguir lo antes posible”, dijo.

Incan aumentará turnos para tomografía, anuncian

Consultado sobre la queja de los pacientes que deben esperar hasta tres meses para realizarse un estudio de tomografía, el director del Incan indicó que están trabajando para aumentar la cantidad de turnos y acelerar las atenciones.

Lea también: “Estoy comprometida con los pacientes oncológicos”, asegura ministra de Salud

“Ahora estoy viendo sacar una resolución para aumentar los turnos para el tomógrafo; con eso va ir mejorando mucho la espera. De dos turnos vamos a aumentar a tres; ya estamos viendo los recursos humanos y el presupuesto para aumentar el horario”, manifestó.

Sobre una “solución a largo plazo”, el doctor Doria refirió que están estudiando la factibilidad de tercerizar el servicio de imágenes.